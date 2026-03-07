https://sarabic.ae/20260307/الدفاع-البريطانية-تعلن-أن-واشنطن-بدأت-استخدام-القواعد-البريطانية-في-عمليات-ضد-إيران-1111196331.html

الدفاع البريطانية تعلن أن واشنطن بدأت استخدام القواعد البريطانية في عمليات ضد إيران

الدفاع البريطانية تعلن أن واشنطن بدأت استخدام القواعد البريطانية في عمليات ضد إيران

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، "أن الولايات المتحدة بدأت استخدام القواعد البريطانية لعمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة". 07.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-07T16:52+0000

2026-03-07T16:52+0000

2026-03-07T16:53+0000

العالم

أخبار ايران اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

بريطانيا

الحرب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:7:2250:1273_1920x0_80_0_0_81dad9002edccd7bf263d0d4ac0980e0.jpg

وأضافت الدفاع البريطانية، في بيان عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "أن "طائرات "تايفون" و"إف-35" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تواصل عملياتها الجوية فوق الأردن وقطر وقبرص والمنطقة الأوسع دفاعًا عن المصالح البريطانية وحلفائها".وفي سياق متصل، أشار البيان إلى "أن مروحية "ميرلين" في طريقها إلى المنطقة، لتوفير مراقبة جوية إضافية وتعزيز قدراتنا الدفاعية التي تم نشرها مسبقًا في وقت سابق من هذا العام". وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكا صارخا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.الخارجية الروسية: الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان الإطاحة بحكومة إيران لرفضها الخضوع للغرب

https://sarabic.ae/20260307/إيران-الدول-الأوروبية-ستصبح-أهدافا-مشروعة-إذا-انضمت-للهجمات-الأمريكية-الإسرائيلية--1111186484.html

https://sarabic.ae/20260228/بزشكيان-يصف-الهجوم-على-مدرسة-للبنات-في-إيران-بالعمل-اللاإنساني-1110867911.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, بريطانيا, الحرب