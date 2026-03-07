عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
الدفاع البريطانية تعلن أن واشنطن بدأت استخدام القواعد البريطانية في عمليات ضد إيران
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، "أن الولايات المتحدة بدأت استخدام القواعد البريطانية لعمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة".
وأضافت الدفاع البريطانية، في بيان عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "أن "طائرات "تايفون" و"إف-35" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تواصل عملياتها الجوية فوق الأردن وقطر وقبرص والمنطقة الأوسع دفاعًا عن المصالح البريطانية وحلفائها".وفي سياق متصل، أشار البيان إلى "أن مروحية "ميرلين" في طريقها إلى المنطقة، لتوفير مراقبة جوية إضافية وتعزيز قدراتنا الدفاعية التي تم نشرها مسبقًا في وقت سابق من هذا العام". وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكا صارخا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.الخارجية الروسية: الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان الإطاحة بحكومة إيران لرفضها الخضوع للغرب
الدفاع البريطانية تعلن أن واشنطن بدأت استخدام القواعد البريطانية في عمليات ضد إيران

16:52 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 16:53 GMT 07.03.2026)
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، "أن الولايات المتحدة بدأت استخدام القواعد البريطانية لعمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة".
وأضافت الدفاع البريطانية، في بيان عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "أن "طائرات "تايفون" و"إف-35" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تواصل عملياتها الجوية فوق الأردن وقطر وقبرص والمنطقة الأوسع دفاعًا عن المصالح البريطانية وحلفائها".
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى "أن مروحية "ميرلين" في طريقها إلى المنطقة، لتوفير مراقبة جوية إضافية وتعزيز قدراتنا الدفاعية التي تم نشرها مسبقًا في وقت سابق من هذا العام".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن المملكة المتحدة كانت تعمل على تعزيز قواتها في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، وكشف يوم الإثنين الماضي، أن المملكة المتحدة وافقت على طلب أميركي باستخدام قواعدها العسكرية لضرب مستودعات الصواريخ الإيرانية.

يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
إيران: الدول الأوروبية ستصبح أهدافا مشروعة إذا انضمت للهجمات الأمريكية الإسرائيلية
10:37 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
بزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
28 فبراير, 15:57 GMT
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكا صارخا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان الإطاحة بحكومة إيران لرفضها الخضوع للغرب
