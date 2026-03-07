https://sarabic.ae/20260307/الدفاع-البريطانية-تعلن-أن-واشنطن-بدأت-استخدام-القواعد-البريطانية-في-عمليات-ضد-إيران-1111196331.html
الدفاع البريطانية تعلن أن واشنطن بدأت استخدام القواعد البريطانية في عمليات ضد إيران
الدفاع البريطانية تعلن أن واشنطن بدأت استخدام القواعد البريطانية في عمليات ضد إيران
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، "أن الولايات المتحدة بدأت استخدام القواعد البريطانية لعمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة". 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T16:52+0000
2026-03-07T16:52+0000
2026-03-07T16:53+0000
العالم
أخبار ايران اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
بريطانيا
الحرب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:7:2250:1273_1920x0_80_0_0_81dad9002edccd7bf263d0d4ac0980e0.jpg
وأضافت الدفاع البريطانية، في بيان عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "أن "طائرات "تايفون" و"إف-35" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تواصل عملياتها الجوية فوق الأردن وقطر وقبرص والمنطقة الأوسع دفاعًا عن المصالح البريطانية وحلفائها".وفي سياق متصل، أشار البيان إلى "أن مروحية "ميرلين" في طريقها إلى المنطقة، لتوفير مراقبة جوية إضافية وتعزيز قدراتنا الدفاعية التي تم نشرها مسبقًا في وقت سابق من هذا العام". وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكا صارخا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.الخارجية الروسية: الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان الإطاحة بحكومة إيران لرفضها الخضوع للغرب
https://sarabic.ae/20260307/إيران-الدول-الأوروبية-ستصبح-أهدافا-مشروعة-إذا-انضمت-للهجمات-الأمريكية-الإسرائيلية--1111186484.html
https://sarabic.ae/20260228/بزشكيان-يصف-الهجوم-على-مدرسة-للبنات-في-إيران-بالعمل-اللاإنساني-1110867911.html
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098695278_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be5881d45c43b1d57aa7b18f056ca23a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, بريطانيا, الحرب
العالم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, بريطانيا, الحرب
الدفاع البريطانية تعلن أن واشنطن بدأت استخدام القواعد البريطانية في عمليات ضد إيران
16:52 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 16:53 GMT 07.03.2026)
أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، "أن الولايات المتحدة بدأت استخدام القواعد البريطانية لعمليات دفاعية محددة لمنع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة".
وأضافت الدفاع البريطانية، في بيان عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس": "أن "طائرات "تايفون" و"إف-35" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تواصل عملياتها الجوية فوق الأردن وقطر وقبرص والمنطقة الأوسع دفاعًا عن المصالح البريطانية وحلفائها".
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى "أن مروحية "ميرلين" في طريقها إلى المنطقة، لتوفير مراقبة جوية إضافية وتعزيز قدراتنا الدفاعية التي تم نشرها مسبقًا في وقت سابق من هذا العام".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن المملكة المتحدة كانت تعمل على تعزيز قواتها في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، وكشف يوم الإثنين الماضي، أن المملكة المتحدة وافقت على طلب أميركي باستخدام قواعدها العسكرية لضرب مستودعات الصواريخ الإيرانية.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط
.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي
، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكا صارخا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.