https://sarabic.ae/20260308/عراقجي-يطالب-غوتيريش-ومجلس-الأمن-باتخاذ-إجراءات-لوضع-حد-للهجمات-الأمريكية-ضد-إيران-1111244560.html
عراقجي يطالب غوتيريش ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الأمريكية ضد إيران
عراقجي يطالب غوتيريش ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الأمريكية ضد إيران
سبوتنيك عربي
وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن التهديدات الأمريكية باستهداف الشعب... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T20:22+0000
2026-03-08T20:22+0000
2026-03-08T20:22+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
أخبار ايران اليوم
منظمة الأمم المتحدة
الحرب
مدنيين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "تطلب جمهورية إيران الإسلامية بحزم من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، في إطار مسؤولياتهما تجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لجرائم الحرب الجارية من جهة، وضمان مساءلة الولايات المتحدة ورئيسها بشكل أكبر من جهة أخرى؛ فمن شأن ذلك أن يضع حداً لثقافة الإفلات من العقوبة ويمنع المزيد من التطبيع لانتهاكات القانون الدولي".ولفت وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي هدد بأن "مناطق ومجموعات من الناس، التي لم تكن مستهدفة حتى هذه اللحظة، هي الآن قيد النظر بجدية للتدمير الكامل والموت المحتوم".وأضاف أن ذلك "يُعد علامة واضحة على يأس الولايات المتحدة إزاء إخفاقاتها، يأتي في وقت يشهد فيه العالم هجمات عسكرية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات والمباني السكنية والبنى التحتية والصالات الرياضية ومراكز الإغاثة الإيرانية؛ وهي هجمات أودت حتى الآن بحياة مئات المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال".وأكد عراقجي أن الولايات المتحدة "ملزمة بالتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الجارية ضد إيران ومواطنيها، بما في ذلك أي خسارة لحقت بهم".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.إيران: مزاعم أمريكا بأنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية غير صحيحة
https://sarabic.ae/20260228/بزشكيان-يصف-الهجوم-على-مدرسة-للبنات-في-إيران-بالعمل-اللاإنساني-1110867911.html
https://sarabic.ae/20260308/ترامب-المرشد-الإيراني-الجديد-لن-يبقى-طويلا-إذا-لم-يحصل-على-موافقة-الولايات-المتحدة-1111236045.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_148:0:1481:1000_1920x0_80_0_0_f1324702817a63f6a7bf2f6bfa4a8e4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الحرب, مدنيين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار ايران اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الحرب, مدنيين
عراقجي يطالب غوتيريش ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الأمريكية ضد إيران
وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن التهديدات الأمريكية باستهداف الشعب الإيراني، مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للهجمات الأمريكية على إيران.
طهران - سبوتنيك. وقال عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "تطلب جمهورية إيران الإسلامية بحزم من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، في إطار مسؤولياتهما تجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لجرائم الحرب الجارية من جهة، وضمان مساءلة الولايات المتحدة ورئيسها بشكل أكبر من جهة أخرى؛ فمن شأن ذلك أن يضع حداً لثقافة الإفلات من العقوبة ويمنع المزيد من التطبيع لانتهاكات القانون الدولي".
ولفت وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي هدد بأن "مناطق ومجموعات من الناس، التي لم تكن مستهدفة حتى هذه اللحظة، هي الآن قيد النظر بجدية للتدمير الكامل والموت المحتوم".
وأضاف أن ذلك "يُعد علامة واضحة على يأس الولايات المتحدة إزاء إخفاقاتها، يأتي في وقت يشهد فيه العالم هجمات عسكرية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات والمباني السكنية والبنى التحتية والصالات الرياضية ومراكز الإغاثة الإيرانية؛ وهي هجمات أودت حتى الآن بحياة مئات المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال".
وأوضح أنه "في الوقت الذي تواصل فيه إيران ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس... فقد أسفرت جرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة من قبل المعتدين وعناصرهم، عن استشهاد أكثر من 1300 مدني وتدمير 9669 هدفاً مدنياً، بما في ذلك 7943 وحدة سكنية، و1617 مركزاً تجارياً وخدمياً، و32 مركزاً طبياً ودوائياً، و65 مدرسة ومؤسسة تعليمية، و13 مبنى تابعاً لجمعية الهلال الأحمر، وعدداً من البنى التحتية لإمدادات الطاقة".
وأكد عراقجي أن الولايات المتحدة "ملزمة بالتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الجارية ضد إيران ومواطنيها، بما في ذلك أي خسارة لحقت بهم".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
، وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
.
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.