عراقجي يطالب غوتيريش ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الأمريكية ضد إيران

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن التهديدات الأمريكية باستهداف الشعب...

طهران - سبوتنيك. وقال عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة: "تطلب جمهورية إيران الإسلامية بحزم من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، في إطار مسؤولياتهما تجاه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لجرائم الحرب الجارية من جهة، وضمان مساءلة الولايات المتحدة ورئيسها بشكل أكبر من جهة أخرى؛ فمن شأن ذلك أن يضع حداً لثقافة الإفلات من العقوبة ويمنع المزيد من التطبيع لانتهاكات القانون الدولي".ولفت وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي هدد بأن "مناطق ومجموعات من الناس، التي لم تكن مستهدفة حتى هذه اللحظة، هي الآن قيد النظر بجدية للتدمير الكامل والموت المحتوم".وأضاف أن ذلك "يُعد علامة واضحة على يأس الولايات المتحدة إزاء إخفاقاتها، يأتي في وقت يشهد فيه العالم هجمات عسكرية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات والمباني السكنية والبنى التحتية والصالات الرياضية ومراكز الإغاثة الإيرانية؛ وهي هجمات أودت حتى الآن بحياة مئات المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال".وأكد عراقجي أن الولايات المتحدة "ملزمة بالتعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن الانتهاكات الجارية ضد إيران ومواطنيها، بما في ذلك أي خسارة لحقت بهم".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.إيران: مزاعم أمريكا بأنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية غير صحيحة

