ترامب: المرشد الإيراني الجديد لن يبقى طويلا إذا لم يحصل على موافقة الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الضربات العسكرية على إيران ستتواصل، متهما طهران بـ"التخطيط للسيطرة على كامل الشرق الأوسط". 08.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، أن "المرشد الإيراني الجديد لن يتمكن من البقاء طويلاً في منصبه إذا لم يحصل على موافقة الولايات المتحدة"، مردفا أن واشنطن تريد ضمان عدم تكرار الأزمات مع إيران كل عدة سنوات.وأوضح أنه "قد يوافق على اختيار قائد جديد لإيران حتى لو كان مرتبطاً بالنظام السابق"، مؤكداً أن "هناك عدداً من الشخصيات المؤهلة داخل النظام القديم يمكنها تولي منصب المرشد خلفاً لعلي خامنئي".وبشأن إرسال قوات أمريكية خاصة لمصادرة اليورانيوم في إيران، قال ترامب إن "كل شيء مطروح على الطاولة".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول المنطقة، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

