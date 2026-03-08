عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
ترامب: المرشد الإيراني الجديد لن يبقى طويلا إذا لم يحصل على موافقة الولايات المتحدة

15:59 GMT 08.03.2026
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الضربات العسكرية على إيران ستتواصل، متهما طهران بـ"التخطيط للسيطرة على كامل الشرق الأوسط".
وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، أن "المرشد الإيراني الجديد لن يتمكن من البقاء طويلاً في منصبه إذا لم يحصل على موافقة الولايات المتحدة"، مردفا أن واشنطن تريد ضمان عدم تكرار الأزمات مع إيران كل عدة سنوات.
وأوضح أنه "قد يوافق على اختيار قائد جديد لإيران حتى لو كان مرتبطاً بالنظام السابق"، مؤكداً أن "هناك عدداً من الشخصيات المؤهلة داخل النظام القديم يمكنها تولي منصب المرشد خلفاً لعلي خامنئي".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
رئيس المجلس الإعلامي للحكومة في إيران: إعلان اسم المرشد الأعلى الجديد قريبا
12:35 GMT
وبشأن إرسال قوات أمريكية خاصة لمصادرة اليورانيوم في إيران، قال ترامب إن "كل شيء مطروح على الطاولة".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
عراقجي: إيران ليست مستعدة بعد لمناقشة شروط إنهاء الصراع العسكري
14:32 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول المنطقة، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
