رئيس المجلس الإعلامي للحكومة في إيران: إعلان اسم المرشد الأعلى الجديد قريبا

رئيس المجلس الإعلامي للحكومة في إيران: إعلان اسم المرشد الأعلى الجديد قريبا

أعلن إلياس حضرتي، رئيس المجلس الإعلامي للحكومة في إيران، اليوم الأحد، أن مجلس خبراء القيادة سيعلن، خلال وقت قريب، اسم المرشد الأعلى الجديد للبلاد، خلفًا للمرشد... 08.03.2026

وقال حضرتي، في تصريحات إعلامية، إن "مجلس الخبراء، الجهة المخوّلة دستوريًا باختيار القائد في إيران، سيعقد اجتماعا للإعلان عن القائد الروحي الجديد"، مؤكدًا أن "عملية اختيار المرشد الجديد تعكس وحدة البلاد، واستمرار مؤسساتها الدستورية".وأضاف حضرتي أن "الضربات التي تنفذها إيران تأتي ردًا على الهجمات التي تتعرض لها"، موضحًا أن "طهران تستهدف مصادر إطلاق النار، التي تهاجمها من قواعد موجودة في المنطقة".كما أعرب حضرتي عن أمل بلاده في أن "تتفهم الدول المجاورة موقفها"، مؤكدًا أن "إيران تعتبر هذه الدول شقيقة وتحرص على دعمها وتقديم المساعدة لها".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ حرب على إيران، وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو "منع طهران من امتلاك سلاح نووي"، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى "الإطاحة بالنظام".وفي اليوم الأول للحرب، اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، على حد قولها.

