إيران: التوصل إلى توافق في الآراء لاختيار المرشد الأعلى الجديد

صرّح محمد مهدي مير باقري، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أن "مجلس الخبراء توصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيار المرشد الأعلى لإيران"، وذلك خلفًا للمرشد... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عن مير باقري قوله: "بذل أعضاء مجلس الخبراء الموقرون جهودًا حثيثة، خلال الأيام الماضية، لتسمية المرشد الأعلى، وقد تكللت جهودهم بالنجاح، والحمد لله، تم التوصل إلى رأي قاطع وإجماعي يمثل رأي الأغلبية".وفي اليوم الأول للحرب، اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، على حد قولها.ترامب: استسلام إيران قد يحدث عندما لا يبقى أحد ليستسلم.. وخريطة إيران "ستتغير" لاريجاني: لن ندع ترامب يرحل حتى يدفع الثمن

