إيران: التوصل إلى توافق في الآراء لاختيار المرشد الأعلى الجديد
إيران: التوصل إلى توافق في الآراء لاختيار المرشد الأعلى الجديد
صرّح محمد مهدي مير باقري، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أن "مجلس الخبراء توصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيار المرشد الأعلى لإيران"، وذلك خلفًا للمرشد... 08.03.2026
ترامب: استسلام إيران قد يحدث عندما لا يبقى أحد ليستسلم.. وخريطة إيران "ستتغير" لاريجاني: لن ندع ترامب يرحل حتى يدفع الثمن
الأخبار
ar_EG
إيران: التوصل إلى توافق في الآراء لاختيار المرشد الأعلى الجديد
صرّح محمد مهدي مير باقري، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أن "مجلس الخبراء توصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيار المرشد الأعلى لإيران"، وذلك خلفًا للمرشد الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية مشتركة.
ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عن مير باقري قوله: "بذل أعضاء مجلس الخبراء الموقرون جهودًا حثيثة، خلال الأيام الماضية، لتسمية المرشد الأعلى، وقد تكللت جهودهم بالنجاح، والحمد لله، تم التوصل إلى رأي قاطع وإجماعي يمثل رأي الأغلبية".
وأشار إلى "وجود بعض العقبات التي ما تزال بحاجة إلى حل".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ حرب على إيران، وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو "منع طهران من امتلاك سلاح نووي"، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى "الإطاحة بالنظام".
وفي اليوم الأول للحرب، اغتيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، على حد قولها.