الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن بدء موجة جديدة من الضربات في جميع أنحاء إيران، وفق تعبيره. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الجيش في بيان: "بدأ الجيش الإسرائيلي موجة من الضربات تستهدف البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني في مختلف أنحاء إيران".وأشارت وسائل إعلام إيرانية، عن سماع دوي انفجارات عدة في مدينة أصفهان وسط إيران، خلال الدقائق القليلة الماضية، تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي شن موجة جديدة من الهجمات.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وزير خارجية الصين: الصراع في الشرق الأوسط ما كان ينبغي أن يبدأالقواعد الأمريكية والدول العربية.. من يحمي من؟
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بدأتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".