الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة مركزيين في فيلق لبنان في بيروت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-قادة-مركزيين-في-فيلق-لبنان-في-بيروت-1111207742.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة مركزيين في فيلق لبنان في بيروت
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة مركزيين في فيلق لبنان في بيروت
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك في العاصمة بيروت. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T01:45+0000
2026-03-08T01:46+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094893022_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_14e4641d1fc0a0c8f73ee3390595b8e8.jpg
وقال الجيش في بيان له: "هاجم جيش الدفاع قبل وقت قصير، في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ'فيلق القدس' في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت".وأضاف أن "قادة فيلق لبنان في 'فيلق القدس' عملوا على دفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع نشاط الحرس الثوري الإيراني في إيران".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء ضربة إسرائيلية أصابت شقة في فندق رمادا بوسط بيروت، في أول غارة تستهدف قلب العاصمة منذ استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله الأسبوع الماضي.وقالت الوزارة في بيان إن عشرة أشخاص آخرين أُصيبوا جراء الضربة التي استهدفت منطقة الروشة في بيروت.وانضم "حزب الله" اللبناني إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم الاثنين بعد أن أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل. وردّت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب وشرق لبنان ومحيط بيروت.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260308/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-10-آخرين-بعد-تعرض-فندق-ببيروت-لقصف-طائرة-مسيّرة-إسرائيلية-1111206847.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094893022_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1172cf6b9e534bd8704eeec6f322e68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة مركزيين في فيلق لبنان في بيروت

01:45 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 01:46 GMT 08.03.2026)
© AP Photo / Hassan Ammarتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك في العاصمة بيروت.
وقال الجيش في بيان له: "هاجم جيش الدفاع قبل وقت قصير، في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ'فيلق القدس' في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بعد تعرض فندق ببيروت لقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية
01:17 GMT
وأضاف أن "قادة فيلق لبنان في 'فيلق القدس' عملوا على دفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع نشاط الحرس الثوري الإيراني في إيران".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء ضربة إسرائيلية أصابت شقة في فندق رمادا بوسط بيروت، في أول غارة تستهدف قلب العاصمة منذ استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن عشرة أشخاص آخرين أُصيبوا جراء الضربة التي استهدفت منطقة الروشة في بيروت.
ويؤوي الفندق نازحين فرّوا من الحرب في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وشوهد بعضهم يغادرون المبنى خوفًا من ضربات جوية أخرى.
وانضم "حزب الله" اللبناني إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم الاثنين بعد أن أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل. وردّت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب وشرق لبنان ومحيط بيروت.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала