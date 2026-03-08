https://sarabic.ae/20260308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-قادة-مركزيين-في-فيلق-لبنان-في-بيروت-1111207742.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة مركزيين في فيلق لبنان في بيروت
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك في العاصمة بيروت. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
01:45 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 01:46 GMT 08.03.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك في العاصمة بيروت.
وقال الجيش في بيان له: "هاجم جيش الدفاع قبل وقت قصير، في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع لـ'فيلق القدس' في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت".
وأضاف أن "قادة فيلق لبنان في 'فيلق القدس' عملوا على دفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع نشاط الحرس الثوري الإيراني في إيران".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء ضربة إسرائيلية أصابت شقة في فندق رمادا بوسط بيروت، في أول غارة تستهدف قلب العاصمة منذ استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن عشرة أشخاص آخرين أُصيبوا جراء الضربة التي استهدفت منطقة الروشة في بيروت.
ويؤوي الفندق نازحين فرّوا من الحرب في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وشوهد بعضهم يغادرون المبنى خوفًا من ضربات جوية أخرى.
وانضم "حزب الله" اللبناني إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم الاثنين بعد أن أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل. وردّت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب وشرق لبنان ومحيط بيروت.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية
واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".