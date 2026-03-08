https://sarabic.ae/20260308/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-10-آخرين-بعد-تعرض-فندق-ببيروت-لقصف-طائرة-مسيّرة-إسرائيلية-1111206847.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين بعد تعرض فندق ببيروت لقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء ضربة إسرائيلية أصابت شقة في فندق رمادا بوسط بيروت، في أول غارة تستهدف قلب العاصمة... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094892469_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7b4629471fae77c57e9c4f57bebf363.jpg
01:17 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 01:18 GMT 08.03.2026)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء ضربة إسرائيلية أصابت شقة في فندق رمادا بوسط بيروت، في أول غارة تستهدف قلب العاصمة منذ استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن عشرة أشخاص آخرين أُصيبوا جراء الضربة التي استهدفت منطقة الروشة في بيروت.
ويؤوي الفندق نازحين فرّوا من الحرب في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وشوهد بعضهم يغادرون المبنى خوفًا من ضربات جوية أخرى.
وانضم "حزب الله" اللبناني إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم الاثنين بعد أن أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل. وردّت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب وشرق لبنان ومحيط بيروت.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية
واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".