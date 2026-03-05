https://sarabic.ae/20260305/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-قصف-منشآت-تابعة-لـ-حزب-الله-في-بيروت-1111122005.html
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء قصف منشآت تابعة لـ "حزب الله" في بيروت
أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه بدأ بقصف منشآت تابعة لـ "حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الجيش، فجر اليوم الجمعة: " بدأنا شن موجة غارات جديدة تستهدف بنى تحتية لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت".وكانت الوزارة أعلنت، الأربعاء الماضي، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
21:31 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 21:34 GMT 05.03.2026)
أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه بدأ بقصف منشآت تابعة لـ "حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت.
وجاء في بيان الجيش، فجر اليوم الجمعة: " بدأنا شن موجة غارات جديدة تستهدف بنى تحتية لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة على بلدة لبايا في البقاع الغربي شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.
وكانت الوزارة أعلنت، الأربعاء الماضي، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا
، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة
بين "حزب الله" وإسرائيل.