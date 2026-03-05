https://sarabic.ae/20260305/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-قصف-منشآت-تابعة-لـ-حزب-الله-في-بيروت-1111122005.html

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء قصف منشآت تابعة لـ "حزب الله" في بيروت

أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه بدأ بقصف منشآت تابعة لـ "حزب الله" في العاصمة اللبنانية بيروت. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T21:31+0000

2026-03-05T21:31+0000

2026-03-05T21:34+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1e/1093266145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_512e5bbf41fd9111a36d69ed232bec53.jpg

وجاء في بيان الجيش، فجر اليوم الجمعة: " بدأنا شن موجة غارات جديدة تستهدف بنى تحتية لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت".وكانت الوزارة أعلنت، الأربعاء الماضي، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

