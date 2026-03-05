https://sarabic.ae/20260305/الصحة-اللبنانية-مقتل-شخصين-وإصابة-3-آخرين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-بلدة-لبايا-في-البقاع-الغربي-1111119961.html
الصحة اللبنانية: مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة لبايا في البقاع الغربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة على بلدة لبايا في البقاع الغربي شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وكانت الوزارة أعلنت، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين. بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
الصحة اللبنانية: مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين إثر غارة إسرائيلية على بلدة لبايا في البقاع الغربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة على بلدة لبايا في البقاع الغربي شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.
وكانت الوزارة أعلنت، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا
، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة
بين "حزب الله" وإسرائيل.