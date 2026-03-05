https://sarabic.ae/20260305/حزب-الله-يعلن-استهداف-تجمع-للقوات-الإسرائيلية-في-موقع-بلاط-جنوبي-لبنان-1111104508.html

"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في موقع بلاط جنوبي لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في موقع بلاط جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في موقع بلاط جنوبي لبنان. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T16:35+0000

2026-03-05T16:35+0000

2026-03-05T16:35+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108828424_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_2a5b339e46b2b1be281be025f886518c.jpg

وقال "حزب الله"، في بيان: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، وبعد رصد تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بلاط، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة".وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة بيانا جاء فيه: "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح". وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله. بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

https://sarabic.ae/20260305/الصحة-اللبنانية-مصرع-شخصين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-مخيم-البداوي-في-طرابلس-1111075745.html

https://sarabic.ae/20260304/حزب-الله-اللبناني-فجرنا-عبوة-ناسفة-بقوة-إسرائيلية-واشتبكنا-معها-بشكل-مباشر-1111057814.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي