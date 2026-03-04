"حزب الله" اللبناني: فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبكنا معها بشكل مباشر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/حزب-الله-اللبناني-فجرنا-عبوة-ناسفة-بقوة-إسرائيلية-واشتبكنا-معها-بشكل-مباشر-1111057814.html
"حزب الله" اللبناني: فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبكنا معها بشكل مباشر
"حزب الله" اللبناني: فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبكنا معها بشكل مباشر
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، تفجيره لعبوة ناسفة بقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام في الجنوب اللبناني. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T17:51+0000
2026-03-04T17:51+0000
لبنان
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_e0af27b20716c6c405869cfb62da7e6b.jpg
ونشر الحزب اللبناني بيانا له على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أنه قام بتفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية واشتبك معها بشكل مباشر وأوقع إصابات مؤكدة فيها.وشدد الحزب على أن "عملية التفجير تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية"، مشيرا في بيانه إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن.وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن قواته تواصل متابعة تنفيذ قرارات السلطة السياسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مختلف المناطق، بما يراعي المصلحة الوطنية العليا.وفي هذا الإطار، أكدت قيادة الجيش استمرار التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مع تنفيذ إعادة تموضع لبعض النقاط الحدودية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة.وأشار الجيش اللبناني، إلى أنه ضبط خلال اليومين الماضيين 26 لبنانيًا وفلسطينيًا واحدًا لحيازتهم أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية، وتم تسليم المضبوطات وبدء التحقيق بإشراف القضاء المختص.كما عزز الجيش انتشاره عند الحدود الشرقية بالتنسيق مع السلطات السورية المعنية، داعيًا المواطنين إلى التقيد بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الفائت، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20260304/إيران-السفارات-الإسرائيلية-ستكون-أهدافا-لنا-إذا-هاجمت-إسرائيل-سفارتنا-في-لبنان-1111041935.html
https://sarabic.ae/20260304/الاستخبارات-الإيرانية-ترد-على-مزاعم-استعداد-طهران-للتفاوض-مع-أمريكا-1111050669.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768782_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1928acbf8d58db5c5ace206f97fefe2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
لبنان, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل

"حزب الله" اللبناني: فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبكنا معها بشكل مباشر

17:51 GMT 04.03.2026
© AP Photoحزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، تفجيره لعبوة ناسفة بقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام في الجنوب اللبناني.
ونشر الحزب اللبناني بيانا له على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، أنه قام بتفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية واشتبك معها بشكل مباشر وأوقع إصابات مؤكدة فيها.
وشدد الحزب على أن "عملية التفجير تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية"، مشيرا في بيانه إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن.
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
إيران: السفارات الإسرائيلية ستكون أهدافا لنا إذا هاجمت إسرائيل سفارتنا في لبنان
14:16 GMT
وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن قواته تواصل متابعة تنفيذ قرارات السلطة السياسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مختلف المناطق، بما يراعي المصلحة الوطنية العليا.
وفي هذا الإطار، أكدت قيادة الجيش استمرار التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مع تنفيذ إعادة تموضع لبعض النقاط الحدودية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة.
وأشار الجيش اللبناني، إلى أنه ضبط خلال اليومين الماضيين 26 لبنانيًا وفلسطينيًا واحدًا لحيازتهم أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية، وتم تسليم المضبوطات وبدء التحقيق بإشراف القضاء المختص.
كما عزز الجيش انتشاره عند الحدود الشرقية بالتنسيق مع السلطات السورية المعنية، داعيًا المواطنين إلى التقيد بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الاستخبارات الإيرانية ترد على مزاعم استعداد طهران للتفاوض مع أمريكا
15:27 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الفائت، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала