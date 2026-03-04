https://sarabic.ae/20260304/الجيش-اللبناني-يعلن-إعادة-نشر-قواته-في-بعض-المواقع-الحدودية-بسبب-التوغل-الإسرائيلي-جنوبي-لبنان-1111052368.html

‏الجيش اللبناني يعلن إعادة نشر قواته في بعض المواقع الحدودية بسبب التوغل الإسرائيلي جنوبي لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، أن قواته تواصل متابعة تنفيذ قرارات السلطة السياسية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مختلف المناطق، بما يراعي...

وفي هذا الإطار، أكدت قيادة الجيش استمرار التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مع تنفيذ إعادة تموضع لبعض النقاط الحدودية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة.وأشار الجيش اللبناني، إلى أنه ضبط خلال اليومين الماضيين 26 لبنانيًا وفلسطينيًا واحدًا لحيازتهم أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية، وتم تسليم المضبوطات وبدء التحقيق بإشراف القضاء المختص.كما عزز الجيش انتشاره عند الحدود الشرقية بالتنسيق مع السلطات السورية المعنية، داعيًا المواطنين إلى التقيد بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الفائت، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

