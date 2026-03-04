https://sarabic.ae/20260304/إيران-السفارات-الإسرائيلية-ستكون-أهدافا-لنا-إذا-هاجمت-إسرائيل-سفارتنا-في-لبنان-1111041935.html
إيران: السفارات الإسرائيلية ستكون أهدافا لنا إذا هاجمت إسرائيل سفارتنا في لبنان
إيران: السفارات الإسرائيلية ستكون أهدافا لنا إذا هاجمت إسرائيل سفارتنا في لبنان
إيران: السفارات الإسرائيلية ستكون أهدافا لنا إذا هاجمت إسرائيل سفارتنا في لبنان
صرح المتحدث باسم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، أن السفارات الإسرائيلية "ستصبح أهدافًا لإيران"، إذا هاجمت إسرائيل السفارة الإيرانية في لبنان.
وقال شكارجي، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية: "حتى الآن، لم نكن نكترث بسفارات الكيان الصهيوني (في جميع أنحاء العالم)، ولكن إذا استهدف الكيان الصهيوني سفارتنا في لبنان، فستصبح جميع سفاراته أهدافًا لنا".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرةوسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، متوعدة بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.