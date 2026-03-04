https://sarabic.ae/20260304/الاستخبارات-الإيرانية-ترد-على-مزاعم-استعداد-طهران-للتفاوض-مع-أمريكا-1111050669.html
الاستخبارات الإيرانية ترد على مزاعم استعداد طهران للتفاوض مع أمريكا
الاستخبارات الإيرانية ترد على مزاعم استعداد طهران للتفاوض مع أمريكا
سبوتنيك عربي
ردت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، زعم أن "الاستخبارات الإيرانية أعلنت استعدادها للتفاوض مع وكالة المخابرات... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T15:27+0000
2026-03-04T15:27+0000
2026-03-04T15:27+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
وصرّح مصدر مطلع في الاستخبارات الإيرانية، لوكالة "تسنيم"، بأن "هذا التقرير محض افتراء وعملية تضليل نفسي خلال الحرب".وأضاف المصدر، أن "إيران لا تتردد في معاقبة عدوها باستمرار"، مؤكدا أن "هذا الخبر، يعكس أكثر من أي شيء آخر تزايد شعور الأمريكيين بالعجز في المجال العسكري".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260304/قطر-تؤكد-مجددا-أنها-تحتفظ-بحقها-في-الرد-على-الاعتداء-الإيراني-1111047885.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_b2f7e5a94aada5bfd01fb1eb43ef4386.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
الاستخبارات الإيرانية ترد على مزاعم استعداد طهران للتفاوض مع أمريكا
ردت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، زعم أن "الاستخبارات الإيرانية أعلنت استعدادها للتفاوض مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لإنهاء الحرب".
وصرّح مصدر مطلع في الاستخبارات الإيرانية، لوكالة
"تسنيم"، بأن "هذا التقرير محض افتراء وعملية تضليل نفسي خلال الحرب".
وأضاف المصدر، أن "إيران لا تتردد في معاقبة عدوها باستمرار"، مؤكدا أن "هذا الخبر، يعكس أكثر من أي شيء آخر تزايد شعور الأمريكيين بالعجز في المجال العسكري".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.