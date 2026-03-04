https://sarabic.ae/20260304/الاستخبارات-الإيرانية-ترد-على-مزاعم-استعداد-طهران-للتفاوض-مع-أمريكا-1111050669.html

الاستخبارات الإيرانية ترد على مزاعم استعداد طهران للتفاوض مع أمريكا

ردت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، زعم أن "الاستخبارات الإيرانية أعلنت استعدادها للتفاوض مع وكالة المخابرات...

وصرّح مصدر مطلع في الاستخبارات الإيرانية، لوكالة "تسنيم"، بأن "هذا التقرير محض افتراء وعملية تضليل نفسي خلال الحرب".وأضاف المصدر، أن "إيران لا تتردد في معاقبة عدوها باستمرار"، مؤكدا أن "هذا الخبر، يعكس أكثر من أي شيء آخر تزايد شعور الأمريكيين بالعجز في المجال العسكري".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

