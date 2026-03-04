https://sarabic.ae/20260304/قطر-تؤكد-مجددا-أنها-تحتفظ-بحقها-في-الرد-على-الاعتداء-الإيراني-1111047885.html
قطر تؤكد مجددا أنها تحتفظ بحقها في الرد على الاعتداء الإيراني
سبوتنيك عربي
أكد مجلس الوزراء القطري احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد على الاعتداء، وفقاً للقانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110857094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b93d8422c4402c1683f129c5c2ee506.jpg
وجدد المجلس إدانته للاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية، مشدداً على أنه أمر لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، ومؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الدولة وأمنها.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
