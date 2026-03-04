الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج على اعتداءات مسلحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/الكويت-تستدعي-القائم-بالأعمال-العراقي-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-على-اعتداءات-مسلحة-1111046343.html
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج على اعتداءات مسلحة
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج على اعتداءات مسلحة
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، زيد عباس شنشول القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت، لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الاعتداءات التي شنتها... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T14:55+0000
2026-03-04T14:55+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أخبار العراق اليوم
العراق
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102845/13/1028451323_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_23b3f5f7bdd203b847f69b9c46b9f39d.jpg
وخلال اللقاء، جدد نائب وزير الخارجية بالوكالة استنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لهذه الممارسات الخطيرة التي تنتهك سيادتها وتمثل مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أنها أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى خسائر وأضرار مادية جسيمة.وأكد أن "شن هجمات على دولة الكويت باستخدام الأراضي العراقية أو أي أراضٍ لدولة مجاورة يُعد جريمة عدوان مجرّمة بموجب القانون الدولي، ويتعارض مع مبادئ السلامة الإقليمية"، مشدداً على ضرورة اتخاذ جمهورية العراق خطوات عملية وملموسة لمعالجة هذه الاعتداءات ووقفها.كما شدد على حق دولة الكويت السيادي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد لأمنها، بما يكفل ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت سابق، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، موضحة أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في بيان: "سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية"، مشيرا إلى نجاة أطقمها بالكامل.وشدد المتحدث الكويتي على أن "الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث"، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وتحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف -15 إيغل" تابعة لسلاح الجو الأمريكي شمالي الكويت، صباح اليوم الاثنين، بالقرب من الممر المائي عبد الله، المحاذي للحدود مع العراق.وذكرت مصادر محلية في الكويت أن "الطائرة سقطت في منطقة قليلة السكان قريبة من خور عبد الله، الذي يشكّل الحد الفاصل بين العراق والكويت".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت الماضي، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
https://sarabic.ae/20260304/إيران-السفارات-الإسرائيلية-ستكون-أهدافا-لنا-إذا-هاجمت-إسرائيل-سفارتنا-في-لبنان-1111041935.html
https://sarabic.ae/20260304/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-من-انهيار-البنى-التحتية-في-المنطقة-بسبب-خداع-أمريكا-1111040077.html
https://sarabic.ae/20260304/وزير-الدفاع-الأمريكي-نسيطر-على-أجواء-ومياه-إيران-وسنكثف-الهجمات-بمشاركة-إسرائيل-1111039793.html
الكويت
العراق
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102845/13/1028451323_56:0:2785:2047_1920x0_80_0_0_5bf5b817b4fc2f7946a2190f00a796c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج على اعتداءات مسلحة

14:55 GMT 04.03.2026
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik . Pavel Gerasimov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، زيد عباس شنشول القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت، لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الاعتداءات التي شنتها فصائل مسلحة عراقية واستهدفت الأراضي الكويتية يوم أمس الثلاثاء.
وخلال اللقاء، جدد نائب وزير الخارجية بالوكالة استنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لهذه الممارسات الخطيرة التي تنتهك سيادتها وتمثل مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أنها أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى خسائر وأضرار مادية جسيمة.
وأكد أن "شن هجمات على دولة الكويت باستخدام الأراضي العراقية أو أي أراضٍ لدولة مجاورة يُعد جريمة عدوان مجرّمة بموجب القانون الدولي، ويتعارض مع مبادئ السلامة الإقليمية"، مشدداً على ضرورة اتخاذ جمهورية العراق خطوات عملية وملموسة لمعالجة هذه الاعتداءات ووقفها.
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
إيران: السفارات الإسرائيلية ستكون أهدافا لنا إذا هاجمت إسرائيل سفارتنا في لبنان
14:16 GMT
كما شدد على حق دولة الكويت السيادي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد لأمنها، بما يكفل ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.
وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت سابق، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، موضحة أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في بيان: "سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية"، مشيرا إلى نجاة أطقمها بالكامل.
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يحذر من انهيار البنى التحتية في المنطقة بسبب "خداع أمريكا"
13:52 GMT
وأوضح أن الجهات المختصة "باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة"، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.
وشدد المتحدث الكويتي على أن "الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث"، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وتحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف -15 إيغل" تابعة لسلاح الجو الأمريكي شمالي الكويت، صباح اليوم الاثنين، بالقرب من الممر المائي عبد الله، المحاذي للحدود مع العراق.
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
وزير الدفاع الأمريكي: نسيطر على أجواء ومياه إيران وسنكثف الهجمات بمشاركة إسرائيل
13:44 GMT
وذكرت مصادر محلية في الكويت أن "الطائرة سقطت في منطقة قليلة السكان قريبة من خور عبد الله، الذي يشكّل الحد الفاصل بين العراق والكويت".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت الماضي، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала