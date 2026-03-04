https://sarabic.ae/20260304/الكويت-تستدعي-القائم-بالأعمال-العراقي-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-على-اعتداءات-مسلحة-1111046343.html

الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج على اعتداءات مسلحة

الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج على اعتداءات مسلحة

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، زيد عباس شنشول القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت، لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الاعتداءات التي شنتها...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102845/13/1028451323_0:225:2841:1823_1920x0_80_0_0_23b3f5f7bdd203b847f69b9c46b9f39d.jpg

وخلال اللقاء، جدد نائب وزير الخارجية بالوكالة استنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لهذه الممارسات الخطيرة التي تنتهك سيادتها وتمثل مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أنها أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى خسائر وأضرار مادية جسيمة.وأكد أن "شن هجمات على دولة الكويت باستخدام الأراضي العراقية أو أي أراضٍ لدولة مجاورة يُعد جريمة عدوان مجرّمة بموجب القانون الدولي، ويتعارض مع مبادئ السلامة الإقليمية"، مشدداً على ضرورة اتخاذ جمهورية العراق خطوات عملية وملموسة لمعالجة هذه الاعتداءات ووقفها.كما شدد على حق دولة الكويت السيادي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد لأمنها، بما يكفل ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت سابق، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل، موضحة أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في بيان: "سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية"، مشيرا إلى نجاة أطقمها بالكامل.وشدد المتحدث الكويتي على أن "الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث"، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وتحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف -15 إيغل" تابعة لسلاح الجو الأمريكي شمالي الكويت، صباح اليوم الاثنين، بالقرب من الممر المائي عبد الله، المحاذي للحدود مع العراق.وذكرت مصادر محلية في الكويت أن "الطائرة سقطت في منطقة قليلة السكان قريبة من خور عبد الله، الذي يشكّل الحد الفاصل بين العراق والكويت".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت الماضي، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.

