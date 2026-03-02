https://sarabic.ae/20260302/الدفاع-الكويتية-سقوط-عدد-من-الطائرات-الحربية-الأمريكية-ونجاة-أطقمها-1110932275.html

الدفاع الكويتية: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الاثنين، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية ونجاة أطقمها بالكامل، موضحة أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في بيان: "في صباح هذا اليوم، سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية".وأشار إلى نجاة أطقمها بالكامل.وأضاف: "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".وأوضح أن الجهات المختصة "باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة"، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.وشدد المتحدث الكويتي على أن "الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث"، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.وتحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف -15 إيغل" تابعة لسلاح الجو الأمريكي شمالي الكويت، صباح اليوم الاثنين، بالقرب من الممر المائي عبد الله، المحاذي للحدود مع العراق. وذكرت مصادر محلية في الكويت أن "الطائرة سقطت في منطقة قليلة السكان قريبة من خور عبد الله، الذي يشكّل الحد الفاصل بين العراق والكويت".وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقنيبث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة

