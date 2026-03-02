https://sarabic.ae/20260302/اشتعال-النيران-في-منشأة-نفطية-لشركة-أرامكو-في-السعودية-فيديو-1110931692.html
أكدت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مصفاة تابعة لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية، وتم تعليق عملياتها كإجراء احترازي. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت التقارير: "تعرضت مصفاة "أرامكو" في رأس تنورة، لهجوم بطائرة مسيرة، وتم تعليق العمليات كإجراء احترازي، والوضع تحت السيطرة".وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهراشتعال النيران في المنشأة التابعة لـ"أرامكو" في رأس تنورة بالمملكة العربية السعودية إثر استهدافها بطائرة إيرانية مسيّرة.وفي سياق متصل، قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بنحو 6%، في ظل قلق الأسواق من احتمالات تعطل إمدادات النفط الخام عقب العملية العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، بحسب بيانات التداول.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
اشتعال النيران في منشأة نفطية لشركة "أرامكو" في السعودية... فيديو
07:48 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 07:59 GMT 02.03.2026)
وقالت التقارير: "تعرضت مصفاة "أرامكو" في رأس تنورة، لهجوم بطائرة مسيرة، وتم تعليق العمليات كإجراء احترازي، والوضع تحت السيطرة".
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهراشتعال النيران في المنشأة التابعة لـ"أرامكو" في رأس تنورة بالمملكة العربية السعودية إثر استهدافها بطائرة إيرانية مسيّرة.
وفي سياق متصل، قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بنحو 6%، في ظل قلق الأسواق من احتمالات تعطل إمدادات النفط الخام عقب العملية العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، بحسب بيانات التداول.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.