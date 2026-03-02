https://sarabic.ae/20260302/ترامب-قتلت-خامنئي-قبل-أن-يسبقني-1110930409.html

ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، "قبل أن يسبقه"، موضحًا أنه "وصل إليه أولًا"، على حد قوله. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، تعليقًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين. لكنني وصلت إليه أولًا".وأوضح: "لن يكون أي ممن كنا نفكر بهم لأنهم جميعا ماتوا. صاحب المركز الثاني أو الثالث مات أيضًا".وبدا ترامب أنه يشير إلى عدد من المحاولات، التي أفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نفذتها لاستهدافه، وآخرها خلال حملته الانتخابية عام 2024.وكان الرئيس الأمريكي، ذكر في وقت سابق، أن لديه قائمة تضم ثلاثة أسماء لقيادة إيران، لكنه لم يذكر أسماءهم، موضحًا أنه "يجب إنجاز المهمة أولا".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا اياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان

