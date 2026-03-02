https://sarabic.ae/20260302/مقتل-أكثر-من-20-شخصا-وإصابة-50-آخرين-جراء-الغارات-الإسرائيلية-على-لبنان-1110929173.html
مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان
2026-03-02T05:22+0000
2026-03-02T05:22+0000
2026-03-02T05:22+0000
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بحسب البيانات الأولية، قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب 50 آخرون بجروح نتيجة الغارات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت وبلدات في جنوب لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة... فيديوإيران تحظر دخول السفن الأمريكية إلى الخليج العربي
أكد مصدر في جهاز الإسعاف اللبناني لوكالة "سبوتنيك"، أن "ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون بجروح في غارات جوية شنّها الجيش الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان، وذلك وفقًا لتقارير أولية".
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بحسب البيانات الأولية، قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب 50 آخرون بجروح نتيجة الغارات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت وبلدات في جنوب لبنان".
وبحسب المصدر، قُتل 7 أفراد من عائلة واحدة في مبنى سكني جنوبي البلاد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.
وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.