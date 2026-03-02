عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260302/مقتل-أكثر-من-20-شخصا-وإصابة-50-آخرين-جراء-الغارات-الإسرائيلية-على-لبنان-1110929173.html
مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان
مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان
أكد مصدر في جهاز الإسعاف اللبناني لوكالة "سبوتنيك"، أن "ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون بجروح في غارات جوية شنّها الجيش الإسرائيلي على ضاحية... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
لبنان
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093536839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e23fe7cea2d941022bb93154eec239c.jpg
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بحسب البيانات الأولية، قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب 50 آخرون بجروح نتيجة الغارات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت وبلدات في جنوب لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة... فيديوإيران تحظر دخول السفن الأمريكية إلى الخليج العربي
مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان

05:22 GMT 02.03.2026
© AP Photo / Hassan Ammarمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية الجنوبية في بيروت ، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية الجنوبية في بيروت ، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
أكد مصدر في جهاز الإسعاف اللبناني لوكالة "سبوتنيك"، أن "ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون بجروح في غارات جوية شنّها الجيش الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان، وذلك وفقًا لتقارير أولية".
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بحسب البيانات الأولية، قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب 50 آخرون بجروح نتيجة الغارات الإسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت وبلدات في جنوب لبنان".

وبحسب المصدر، قُتل 7 أفراد من عائلة واحدة في مبنى سكني جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.
وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
قصف على الضاحية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادات في "حزب الله" بالعاصمة اللبنانية بيروت
04:29 GMT
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.

ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.

وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة... فيديو
إيران تحظر دخول السفن الأمريكية إلى الخليج العربي
