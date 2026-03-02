https://sarabic.ae/20260302/ترامب-ثمة-ثلاثة-خيارات-جيدة-جدا-لقيادة-إيران-في-المستقبل-1110927552.html

ترامب: ثمة ثلاثة خيارات جيدة جدا لقيادة إيران في المستقبل

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يمتلك "ثلاثة خيارات جيدة جدًا" لقيادة إيران مستقبلًا دون الكشف عن الأسماء المطروحة من قبل إدارته. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "ثمة ثلاثة خيارات جيدة جدًا لقيادة إيران مستقبلًا، لكنه رفض الكشف عن الأسماء".ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.

