عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
ترامب: ثمة ثلاثة خيارات جيدة جدا لقيادة إيران في المستقبل
ترامب: ثمة ثلاثة خيارات جيدة جدا لقيادة إيران في المستقبل
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يمتلك "ثلاثة خيارات جيدة جدًا" لقيادة إيران مستقبلًا دون الكشف عن الأسماء المطروحة من قبل إدارته. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "ثمة ثلاثة خيارات جيدة جدًا لقيادة إيران مستقبلًا، لكنه رفض الكشف عن الأسماء".ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Allison Robbert
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يمتلك "ثلاثة خيارات جيدة جدًا" لقيادة إيران مستقبلًا دون الكشف عن الأسماء المطروحة من قبل إدارته.
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "ثمة ثلاثة خيارات جيدة جدًا لقيادة إيران مستقبلًا، لكنه رفض الكشف عن الأسماء".
كما قال الرئيس الأمريكي إنه لا يرى ضرورة لانضمام دول الخليج العربية إلى العمليات العسكرية ضد إيران، رغم تعرض بعضها لهجمات صاروخية ومسيرات ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ووعدت برد غير مسبوق.
