https://sarabic.ae/20260304/وزير-الدفاع-الأمريكي-نسيطر-على-أجواء-ومياه-إيران-وسنكثف-الهجمات-بمشاركة-إسرائيل-1111039793.html

وزير الدفاع الأمريكي: نسيطر على أجواء ومياه إيران وسنكثف الهجمات بمشاركة إسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي: نسيطر على أجواء ومياه إيران وسنكثف الهجمات بمشاركة إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة تسيطر على الأجواء والمياه الإيرانية، معلنًا تصعيد العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة، ومشددًا على أن... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T13:44+0000

2026-03-04T13:44+0000

2026-03-04T13:44+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg

وقال هيغسيث خلال حديثه في إحاطة إعلامية في البنتاغون بشأن سير عملية "الغضب الملحمي"، إن "أكبر قوة جوية في العالم اجتاحت الأجواء الإيرانية بالكامل وفرضت سيطرتها عليها”، معتبرًا أن إيران "لا يمكنها فعل أي شيء حيال هذه السيطرة"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأضاف أن انضمام إسرائيل إلى العمليات إلى جانب واشنطن سيجعل "القوة أكثر دمارًا"، متوقعًا السيطرة الكاملة المشتركة على الأجواء الإيرانية خلال أقل من أسبوع.وكشف هيغسيث أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية، مضيفًا أن سفينة "سليماني" الإيرانية تم إغراقها أيضًا خلال العمليات، دون تقديم تفاصيل إضافية.كما أعلن وصول مزيد من المقاتلات والجنود الأمريكيين إلى مسرح العمليات، مؤكدًا أن مقتل القائد المسؤول عن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترمب تم خلال العمليات الجارية.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260304/موسكو-محطة-بوشهر-النووية-في-إيران-مهددة-ونتطالب-بالالتزام-بمعايير-سلامة-المنشأة-1111031713.html

https://sarabic.ae/20260304/مستشار-خامنئي-إيران-يمكنها-مواصلة-القتال-كما-في-حرب-الخليج-الأولى-التي-استمرت-8-سنوات--1111022709.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية