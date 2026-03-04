https://sarabic.ae/20260304/موسكو-محطة-بوشهر-النووية-في-إيران-مهددة-ونتطالب-بالالتزام-بمعايير-سلامة-المنشأة-1111031713.html

موسكو: محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة ونتطالب بالالتزام بمعايير السلامة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة، مشيرةً إلى أن موسكو تطالب عبر قنوات... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "وفقًا لخبراء نوويين روس، فإن التهديد قائم، إذ يسمع دوي انفجارات على بعد كيلومترات من خط الدفاع".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، بأن محطة بوشهر النووية في إيران معرضة للتهديد، ويتزايد هذا التهديد مع تصاعد حدة الصراع العسكري، وقال ليخاتشوف للصحفيين: "تمثّل المحطة تهديدا حقيقيا، إذ تسمع أصوات انفجارات على بعد كيلومترات من خط الدفاع المادي للمحطة. هذه الانفجارات ليست موجّهة إلى المحطة نفسها، بل إلى المنشآت العسكرية الموجودة فيها، إلا أن التهديد يتزايد بشكل واضح مع تصاعد حدة الصراع".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

