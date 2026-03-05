https://sarabic.ae/20260305/الصحة-اللبنانية-مصرع-شخصين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-مخيم-البداوي-في-طرابلس-1111075745.html
الصحة اللبنانية: مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية على مخيم البداوي في طرابلس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة على مخيم البداوي في طرابلس، أسفرت عن مقتل شخصين. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة بيانا جاء فيه: "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
