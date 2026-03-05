عربي
https://sarabic.ae/20260305/الصحة-اللبنانية-مصرع-شخصين-إثر-غارة-إسرائيلية-على-مخيم-البداوي-في-طرابلس-1111075745.html
الصحة اللبنانية: مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية على مخيم البداوي في طرابلس
الصحة اللبنانية: مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية على مخيم البداوي في طرابلس
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة على مخيم البداوي في طرابلس، أسفرت عن مقتل شخصين. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T05:26+0000
2026-03-05T05:26+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102632/30/1026323017_0:164:3136:1928_1920x0_80_0_0_a62eeaf66306e4828a4f76fbfb059a0e.jpg
وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة بيانا جاء فيه: "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الصحة اللبنانية: مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية على مخيم البداوي في طرابلس

05:26 GMT 05.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalitطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة على مخيم البداوي في طرابلس، أسفرت عن مقتل شخصين.
وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة بيانا جاء فيه: "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
"حزب الله" اللبناني: فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبكنا معها بشكل مباشر
أمس, 17:51 GMT
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
