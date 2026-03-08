https://sarabic.ae/20260308/وزير-خارجية-الصين-الصراع-في-الشرق-الأوسط-ما-كان-ينبغي-أن-يبدأ-1111208101.html
وزير خارجية الصين: الصراع في الشرق الأوسط ما كان ينبغي أن يبدأ
وزير خارجية الصين: الصراع في الشرق الأوسط ما كان ينبغي أن يبدأ
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، على أن الصراع العسكري في الشرق الأوسط ما كان ينبغي أن يبدأ، مؤكدًا أنه لا يصب في مصلحة أي طرف. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T02:50+0000
2026-03-08T02:50+0000
2026-03-08T02:59+0000
الصين
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111208303_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_0440c0a79e5bb12e52b901572dd3a652.jpg
وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحفي سنوي: "أود أن أقول إن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تقع مطلقًا، فهي حرب لا تعود بالنفع على أي طرف".وأوضح الوزير الصيني أن تاريخ الشرق الأوسط أظهر مرارًا للعالم أن القوة ليست حلًا للمشكلات، وأن المواجهات العسكرية لا تؤدي إلا إلى توليد مزيد من الكراهية وخلق أزمات جديدة.ودعا وزير الخارجية الصيني إلى احترام سيادة وسلامة أراضي إيران ودول الخليج الأخرى وعدم انتهاكها، قائلا:"نعتقد أنه يجب احترام سيادة وسلامة أراضي إيران ودول الخليج الأخرى، ولا يجوز انتهاكها".وأضاف الوزير: "شعوب الشرق الأوسط هم الملاك الحقيقيون لهذا الإقليم، ويجب أن تُحل القضايا الإقليمية بأنفسهم".وأكد وانغ يي أن الدول الكبرى يجب أن تدافع عن العدالة، وتتبنى المسار الصحيح، وتساهم بشكل إيجابي في السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-الصينية-نحترم-حق-إيران-المشروع-في-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-1110973395.html
الصين
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111208303_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_957703740ae2cfa649caa67a92b0287d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الصين, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزير خارجية الصين: الصراع في الشرق الأوسط ما كان ينبغي أن يبدأ
02:50 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 02:59 GMT 08.03.2026)
شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، على أن الصراع العسكري في الشرق الأوسط ما كان ينبغي أن يبدأ، مؤكدًا أنه لا يصب في مصلحة أي طرف.
وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحفي سنوي: "أود أن أقول إن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تقع مطلقًا، فهي حرب لا تعود بالنفع على أي طرف".
وأوضح الوزير الصيني أن تاريخ الشرق الأوسط أظهر مرارًا للعالم أن القوة ليست حلًا للمشكلات، وأن المواجهات العسكرية لا تؤدي إلا إلى توليد مزيد من الكراهية وخلق أزمات جديدة.
ودعا وزير الخارجية الصيني إلى احترام سيادة وسلامة أراضي إيران ودول الخليج الأخرى وعدم انتهاكها، قائلا:"نعتقد أنه يجب احترام سيادة وسلامة أراضي إيران ودول الخليج الأخرى، ولا يجوز انتهاكها".
وأضاف الوزير: "شعوب الشرق الأوسط هم الملاك الحقيقيون لهذا الإقليم، ويجب أن تُحل القضايا الإقليمية بأنفسهم".
كما شدد على أن إشعال "الثورات الملونة" وفرض تغييرات في السلطة السياسية من الخارج ليس طريقا صحيحا لمعالجة المشكلات الحساسة.
وأكد وانغ يي أن الدول الكبرى يجب أن تدافع عن العدالة، وتتبنى المسار الصحيح، وتساهم بشكل إيجابي في السلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية
واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".