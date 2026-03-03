https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-الصينية-نحترم-حق-إيران-المشروع-في-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-1110973395.html
الخارجية الصينية: نحترم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
2026-03-03T07:59+0000
2026-03-03T07:59+0000
2026-03-03T07:59+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082531419_0:0:1894:1066_1920x0_80_0_0_bb705c18756a0485c23dd411a212687a.jpg
https://sarabic.ae/20260301/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الصيني-يدعوان-إلى-وقف-فوري-للعمليات-العسكرية-في-الشرق-الأوسط-1110916838.html
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، بأن "الصين تدعم حل القضية النووية الإيرانية عبر الحوار، وتحترم حق الجمهورية الإسلامية المشروع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
وقالت نينغ في مؤتمر صحفي: "تدعو الصين، باستمرار، إلى حلّ سلمي للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والمفاوضات، وتحترم حق إيران المشروع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
وأشارت إلى أن "إيران أكدت مرارًا أنها لا تنوي تطوير أسلحة نووية، وأنها دخلت في الآونة الأخيرة بمفاوضات جادة وبنّاءة مع الولايات المتحدة".
وفي سياق متصل، أفاد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، في رسالة إلى رئيسة الأمم المتحدة ماريانا سبولياريتش، بأن الولايات المتحدة "أثبتت مرة أخرى أنها غير جديرة بالثقة في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني"، وفق تعبيره.
وجاء في الرسالة أن "المفاوضات كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، لكن الولايات المتحدة استخدمت البرنامج النووي الإيراني السلمي ذريعةً للعدوان".
وأضاف بحريني أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي مصحوب بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن "صمت مكتب المفوض السامي إزاء هذه الفظائع يثير قلقًا بالغًا".