الخارجية الصينية: نحترم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-الصينية-نحترم-حق-إيران-المشروع-في-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-1110973395.html
الخارجية الصينية: نحترم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
الخارجية الصينية: نحترم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، بأن "الصين تدعم حل القضية النووية الإيرانية عبر الحوار، وتحترم حق الجمهورية الإسلامية... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T07:59+0000
2026-03-03T07:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
الصين
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082531419_0:0:1894:1066_1920x0_80_0_0_bb705c18756a0485c23dd411a212687a.jpg
وقالت نينغ في مؤتمر صحفي: "تدعو الصين، باستمرار، إلى حلّ سلمي للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والمفاوضات، وتحترم حق إيران المشروع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".وفي سياق متصل، أفاد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، في رسالة إلى رئيسة الأمم المتحدة ماريانا سبولياريتش، بأن الولايات المتحدة "أثبتت مرة أخرى أنها غير جديرة بالثقة في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني"، وفق تعبيره.وأضاف بحريني أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي مصحوب بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن "صمت مكتب المفوض السامي إزاء هذه الفظائع يثير قلقًا بالغًا".من بينها مصر وإسرائيل.. الخارجية الأمريكية تدعو رعايها إلى مغادرة 14 دولة في الشرق الأوسطهل كانت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مجرد غطاء لهجوم مباغت؟
https://sarabic.ae/20260301/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الصيني-يدعوان-إلى-وقف-فوري-للعمليات-العسكرية-في-الشرق-الأوسط-1110916838.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082531419_22:0:1705:1262_1920x0_80_0_0_7351a691843fbc82b99f223a2af4a277.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الصين, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, الصين, العالم, العالم العربي

الخارجية الصينية: نحترم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

07:59 GMT 03.03.2026
© AP Photo / Liu Zhengالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Liu Zheng
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، بأن "الصين تدعم حل القضية النووية الإيرانية عبر الحوار، وتحترم حق الجمهورية الإسلامية المشروع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
وقالت نينغ في مؤتمر صحفي: "تدعو الصين، باستمرار، إلى حلّ سلمي للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والمفاوضات، وتحترم حق إيران المشروع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".

وأشارت إلى أن "إيران أكدت مرارًا أنها لا تنوي تطوير أسلحة نووية، وأنها دخلت في الآونة الأخيرة بمفاوضات جادة وبنّاءة مع الولايات المتحدة".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يدعوان إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط
1 مارس, 15:52 GMT
وفي سياق متصل، أفاد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، في رسالة إلى رئيسة الأمم المتحدة ماريانا سبولياريتش، بأن الولايات المتحدة "أثبتت مرة أخرى أنها غير جديرة بالثقة في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني"، وفق تعبيره.
وجاء في الرسالة أن "المفاوضات كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، لكن الولايات المتحدة استخدمت البرنامج النووي الإيراني السلمي ذريعةً للعدوان".
وأضاف بحريني أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي مصحوب بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن "صمت مكتب المفوض السامي إزاء هذه الفظائع يثير قلقًا بالغًا".
من بينها مصر وإسرائيل.. الخارجية الأمريكية تدعو رعايها إلى مغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط
هل كانت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مجرد غطاء لهجوم مباغت؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала