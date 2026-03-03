https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-الصينية-نحترم-حق-إيران-المشروع-في-الاستخدام-السلمي-للطاقة-النووية-1110973395.html

الخارجية الصينية: نحترم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، بأن "الصين تدعم حل القضية النووية الإيرانية عبر الحوار، وتحترم حق الجمهورية الإسلامية...

وقالت نينغ في مؤتمر صحفي: "تدعو الصين، باستمرار، إلى حلّ سلمي للقضية النووية الإيرانية عبر الحوار والمفاوضات، وتحترم حق إيران المشروع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".وفي سياق متصل، أفاد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، في رسالة إلى رئيسة الأمم المتحدة ماريانا سبولياريتش، بأن الولايات المتحدة "أثبتت مرة أخرى أنها غير جديرة بالثقة في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني"، وفق تعبيره.وأضاف بحريني أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي مصحوب بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن "صمت مكتب المفوض السامي إزاء هذه الفظائع يثير قلقًا بالغًا".من بينها مصر وإسرائيل.. الخارجية الأمريكية تدعو رعايها إلى مغادرة 14 دولة في الشرق الأوسطهل كانت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مجرد غطاء لهجوم مباغت؟

