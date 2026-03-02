https://sarabic.ae/20260302/من-بينها-مصر-وإسرائيل-الخارجية-الأمريكية-تدعو-رعايها-إلى-مغادرة-14-دولة-في-الشرق-الأوسط-1110967376.html
من بينها مصر وإسرائيل.. الخارجية الأمريكية تدعو رعايها إلى مغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط
أعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، مورا نامدار، بأن وزارة الخارجية حثّت المواطنين الأمريكيين على مغادرة 14 دولة في الشرق الأوسط فورًا، من بينها مصر، نظرًا للمخاطر الأمنية الجسيمة.
وقالت نامدار في منشور عبر منصة "إكس": "تحثّ وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة الدول التالية فورًا باستخدام وسائل النقل التجارية المتاحة نظرًا للمخاطر الأمنية الجسيمة
".
وأشارت إلى أن الدول، هي البحرين، ومصر، وإيران، والعراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.
وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.