الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يدعوان إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط

دعا كل من وزيري الخارجية الروسية سيرغي لافروف والصينية وانغ يي، إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط". 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيان وزارة الخارجية الروسية، الذي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "دعا سيرغي لافروف ووانغ يي إلى وقف فوري للعمل العسكري، وأكدا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لأي قضايا تتعلق بالملف الإيراني، بما في ذلك ضمان المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول الخليجية العربية".ودعت الصين جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار، تفادياً لمزيد من التدهور في الأوضاع الإقليمية.وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.عسكري سابق في البحرية الأمريكية: سينفد مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل سريعاإيران تحظر دخول السفن الأمريكية إلى الخليج العربي

