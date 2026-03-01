https://sarabic.ae/20260301/الخارجية-الروسية-إيقاف-الملاحة-في-مضيق-هرمز-قد-يؤدي-إلى-اختلالات-بأسواق-النفط-والغاز-1110915149.html
الخارجية الروسية: إيقاف الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى اختلالات بأسواق النفط والغاز
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يُنذر باختلال كبير في أسواق النفط والغاز العالمية. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها: "بحسب المعلومات الواردة، فقد توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وهذا قد يؤدي إلى توقف صادرات المواد الهيدروكربونية من المنطقة، وإلى اختلال كبير في أسواق النفط والغاز العالمية".وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في ضوء الضربات الإسرائيلية والأمريكية واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية، والإجراءات الانتقامية الإيرانية، نوصي بشدة المواطنين الروس في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر واليقظة، واتخاذ تدابير أمنية شخصية مشددة".وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأن توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز يُنذر باختلال كبير في أسواق النفط والغاز العالمية.
وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها: "بحسب المعلومات الواردة، فقد توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وهذا قد يؤدي إلى توقف صادرات المواد الهيدروكربونية من المنطقة، وإلى اختلال كبير في أسواق النفط والغاز العالمية".
ودعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، رعاياها في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن المنشآت العسكرية والامتناع عن التصوير وتجنب الأماكن المزدحمة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في ضوء الضربات الإسرائيلية والأمريكية واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية، والإجراءات الانتقامية الإيرانية، نوصي بشدة المواطنين الروس في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر واليقظة، واتخاذ تدابير أمنية شخصية مشددة".
وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.