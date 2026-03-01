عسكري سابق في البحرية الأمريكية: سينفد مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل سريعا

عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260301/عسكري-سابق-في-البحرية-الأمريكية-سينفد-مخزون-الذخيرة-لدى-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-سريعا-1110905138.html
عسكري سابق في البحرية الأمريكية: سينفد مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل سريعا
عسكري سابق في البحرية الأمريكية: سينفد مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل سريعا
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية برايان بيرليتيك، أنه سينفد مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل سريعا إذا واصلت إيران... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T11:57+0000
2026-03-01T11:57+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
وأضاف بيرليتيك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تكمن المشكلة الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة ووكلائها في المنطقة في توسعها المفرط على الصعيد العالمي. فهي تسعى لشن حروب متعددة وحروب بالوكالة عدوانية تمتد عبر العالم من أمريكا اللاتينية إلى أوكرانيا في أوروبا، وإيران واليمن في الشرق الأوسط، بينما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز قواتها لمواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وأكد الخبير إلى أنه "من الواضح أن المخزونات الأمريكية قد استُنزفت بالفعل بشكل كبير، وأن الاستعدادات لهذه الحرب العدوانية انطوت في الغالب على نقل المخزونات الموجودة من مختلف أنحاء العالم أكثر من إنتاج ذخائر إضافية".وأشار أيضا إلى أنه "من المرجح أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحفاظ على عمليات دفاع صاروخي فعّالة إلا لبضعة أسابيع، مع استمرار هجمات الصواريخ الانتقامية التي ستصيب أهدافها مع استمرار الصراع".وقال أيضا: من المؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان عند أقصى حدود قدراتهما، هجومياً ودفاعياً. لعل هذا هو السبب وراء تقليص العمليات العام الماضي بدلاً من استنزاف المخزونات الأمريكية وإرهاق المعدات العسكرية الأمريكية المشاركة في ضرب إيران آنذاك. من الواضح أن الولايات المتحدة اختارت تعليق العمليات، واستخدام أساليب غير متكافئة لإلحاق المزيد من الضرر الاقتصادي بإيران، وزعزعة استقرارها السياسي، وتقويض قوتها العسكرية، مع نقل مخزونات الأسلحة والذخائر الموجودة من قواعدها المنتشرة حول العالم لشن جولة أخرى من الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260301/خبراء-فيتناميون-إغلاق-مضيق-هرمز-سيغير-موازين-سوق-الطاقة-العالمي-1110904318.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_b2f7e5a94aada5bfd01fb1eb43ef4386.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

عسكري سابق في البحرية الأمريكية: سينفد مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل سريعا

11:57 GMT 01.03.2026
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكر المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية برايان بيرليتيك، أنه سينفد مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة وإسرائيل سريعا إذا واصلت إيران هجماتها.
وأضاف بيرليتيك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أنه "تكمن المشكلة الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة ووكلائها في المنطقة في توسعها المفرط على الصعيد العالمي. فهي تسعى لشن حروب متعددة وحروب بالوكالة عدوانية تمتد عبر العالم من أمريكا اللاتينية إلى أوكرانيا في أوروبا، وإيران واليمن في الشرق الأوسط، بينما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز قواتها لمواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وقال أيضا: ببساطة، لا تملك هذه الدول ما يكفي من الذخائر، مما يضعها في موقف غير مثالي عند شن ضربات على إيران.
وأكد الخبير إلى أنه "من الواضح أن المخزونات الأمريكية قد استُنزفت بالفعل بشكل كبير، وأن الاستعدادات لهذه الحرب العدوانية انطوت في الغالب على نقل المخزونات الموجودة من مختلف أنحاء العالم أكثر من إنتاج ذخائر إضافية".
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
خبراء فيتناميون: إغلاق مضيق هرمز سيغير موازين سوق الطاقة العالمي
11:34 GMT
وأشار أيضا إلى أنه "من المرجح أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الحفاظ على عمليات دفاع صاروخي فعّالة إلا لبضعة أسابيع، مع استمرار هجمات الصواريخ الانتقامية التي ستصيب أهدافها مع استمرار الصراع".

ووفقا له فإن "دافعي الضرائب الأمريكيون ينفقون ثمن هذه الحروب، كما يدفعون ثمن جميع حروب أمريكا العدوانية في الخارج، ليس فقط من خلال تحويل أموال الضرائب إلى نفقات عسكرية ضخمة، بل أيضاً من خلال الأموال التي لا تُخصص للمصالح الحقيقية للشعب الأمريكي، بما في ذلك البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم".

وقال أيضا: من المؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان عند أقصى حدود قدراتهما، هجومياً ودفاعياً. لعل هذا هو السبب وراء تقليص العمليات العام الماضي بدلاً من استنزاف المخزونات الأمريكية وإرهاق المعدات العسكرية الأمريكية المشاركة في ضرب إيران آنذاك. من الواضح أن الولايات المتحدة اختارت تعليق العمليات، واستخدام أساليب غير متكافئة لإلحاق المزيد من الضرر الاقتصادي بإيران، وزعزعة استقرارها السياسي، وتقويض قوتها العسكرية، مع نقل مخزونات الأسلحة والذخائر الموجودة من قواعدها المنتشرة حول العالم لشن جولة أخرى من الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала