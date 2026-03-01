خبراء فيتناميون: إغلاق مضيق هرمز سيغير موازين سوق الطاقة العالمي

عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260301/خبراء-فيتناميون-إغلاق-مضيق-هرمز-سيغير-موازين-سوق-الطاقة-العالمي-1110904318.html
خبراء فيتناميون: إغلاق مضيق هرمز سيغير موازين سوق الطاقة العالمي
خبراء فيتناميون: إغلاق مضيق هرمز سيغير موازين سوق الطاقة العالمي
سبوتنيك عربي
علق نغوين مينه تام، المحلل السياسي والعسكري والمدير السابق لمركز المعلومات والبحوث التابع لوزارة الأمن العام الفيتنامية، أن الضربة الجوية الأمريكية... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T11:34+0000
2026-03-01T11:39+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2509a71788433237deed6718519929d0.jpg
وأضاف مينه تام معلقا على الوضع في الشرق الأوسط لوكالة "سبوتنيك فيتنام" قائلاً:بغض النظر عن الدوافع، فإن الضربة الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران لا تعدو كونها عملاً عدوانياً ضد دولة ذات سيادة، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ولذلك، أدانت دول حليفة لإيران، مثل روسيا والصين، الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وإسرائيل، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمنع تصعيد الحرب، وطالبت الأطراف بوقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات."وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك فيتنام"، أنه "الرغم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي، فإن أكثر من 80% من السكان يؤيدون الحكومة حاليًا، بل إن معظم المعارضة، بما في ذلك الجالية الإيرانية في الخارج، تعارض أي حرب عدوانية ضد بلادهم".ووفقا للخبير فإنه "من غير المرجح أن يُغيّر رحيل المرشد الأعلى الخميني النظام السياسي: فقد أعدّت إيران خطةً لخلافة السلطة مُسبقًا، وتمّ تجهيز الخلفاء مُسبقًا، ووضعت استراتيجية إعلامية عامة".وعلق الدكتور لي شوان هوا، الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد، على العواقب المحتملة لإغلاق مضيق هرمز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك فيتنام": تُنتج إيران حاليًا حوالي 5 ملايين برميل من النفط يوميًا، وتُصدّر نصف هذه الكمية. إذا تعرّضت إمدادات إيران للخطر، فقد ترتفع أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل، وربما حتى 90 دولارًا. وإذا أغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب 20% من نفط العالم و20% من الغاز الطبيعي المسال، فلن ترتفع أسعار النفط فحسب، بل أسعار الغاز أيضًا بشكل حاد.وأشار الخبير إلى أنه "إذا قررت إيران المضي قدمًا في هذا المسعى، فسيكون الوقت عاملًا حاسمًا. فتأجيل الصراع قد يُتيح للولايات المتحدة وإسرائيل تعطيل البنية التحتية الساحلية للوقود. وإذا اتسع نطاق الصراع، فستواجه المنطقة عواقب اقتصادية وخيمة، وخطر أزمة طاقة، وعدم استقرار إنساني".
https://sarabic.ae/20260301/حزب-الله-اغتيال-خامنئي-تصعيد-خطير-والرد-ضمن-مسار-المواجهة-المفتوحة-1110901187.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b7ff007d918ba2db5a7076bea7683161.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

خبراء فيتناميون: إغلاق مضيق هرمز سيغير موازين سوق الطاقة العالمي

11:34 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 11:39 GMT 01.03.2026)
© Photoمناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© Photo
تابعنا عبر
علق نغوين مينه تام، المحلل السياسي والعسكري والمدير السابق لمركز المعلومات والبحوث التابع لوزارة الأمن العام الفيتنامية، أن الضربة الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران تعتبر عملاً عدوانياً ضد دولة ذات سيادة، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضاف مينه تام معلقا على الوضع في الشرق الأوسط لوكالة "سبوتنيك فيتنام" قائلاً:بغض النظر عن الدوافع، فإن الضربة الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران لا تعدو كونها عملاً عدوانياً ضد دولة ذات سيادة، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ولذلك، أدانت دول حليفة لإيران، مثل روسيا والصين، الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وإسرائيل، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمنع تصعيد الحرب، وطالبت الأطراف بوقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات."

كما صرح الأستاذ المشارك ودكتور العلاقات الدولية، هوانغ جيانغ، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك فيتنام"، أن الولايات المتحدة تعلن صراحةً أن هدف العملية ضد إيران هو تغيير النظام، بهدف إحداث فوضى واضطرابات داخل البلاد، إلا أن تحقيق هذا الهدف سيكون صعبًا.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك فيتنام"، أنه "الرغم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي، فإن أكثر من 80% من السكان يؤيدون الحكومة حاليًا، بل إن معظم المعارضة، بما في ذلك الجالية الإيرانية في الخارج، تعارض أي حرب عدوانية ضد بلادهم".
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
"حزب الله": اغتيال خامنئي تصعيد خطير والرد ضمن مسار المواجهة المفتوحة
10:54 GMT
ووفقا للخبير فإنه "من غير المرجح أن يُغيّر رحيل المرشد الأعلى الخميني النظام السياسي: فقد أعدّت إيران خطةً لخلافة السلطة مُسبقًا، وتمّ تجهيز الخلفاء مُسبقًا، ووضعت استراتيجية إعلامية عامة".
وعلق الدكتور لي شوان هوا، الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد، على العواقب المحتملة لإغلاق مضيق هرمز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك فيتنام": تُنتج إيران حاليًا حوالي 5 ملايين برميل من النفط يوميًا، وتُصدّر نصف هذه الكمية. إذا تعرّضت إمدادات إيران للخطر، فقد ترتفع أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل، وربما حتى 90 دولارًا. وإذا أغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقارب 20% من نفط العالم و20% من الغاز الطبيعي المسال، فلن ترتفع أسعار النفط فحسب، بل أسعار الغاز أيضًا بشكل حاد.

ووفقًا له، حتى لو أضرت هذه الخطوة بإيران نفسها وعملائها الرئيسيين، فقد تُعتبر هذه الخسائر مقبولة نظرًا للتهديد الذي يُمثّله الأمن القومي.

وأشار الخبير إلى أنه "إذا قررت إيران المضي قدمًا في هذا المسعى، فسيكون الوقت عاملًا حاسمًا. فتأجيل الصراع قد يُتيح للولايات المتحدة وإسرائيل تعطيل البنية التحتية الساحلية للوقود. وإذا اتسع نطاق الصراع، فستواجه المنطقة عواقب اقتصادية وخيمة، وخطر أزمة طاقة، وعدم استقرار إنساني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала