عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
لاريجاني: لن ندع ترامب يرحل حتى يدفع الثمن
لاريجاني: لن ندع ترامب يرحل حتى يدفع الثمن
سبوتنيك عربي
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران ستواصل القتال بلا هوادة للثأر لدماء قائدها وشعبها، مؤكدا عزم طهران على الانتقام من الولايات... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران ستواصل القتال بلا هوادة للثأر لدماء قائدها وشعبها، مؤكدا عزم طهران على الانتقام من الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها لاريجاني، على موقع "إكس"، اليوم السبت، أشار فيها إلى أن إيران لن تدع ترامب يرحل عن المنطقة حتى يدفع الثمن لأن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالأمر الهين، على حد وصفه.
كما أشار لاريجاني في تصريحات تلفزيونية إلى أن طهران لا تريد توسيع نطاق الحرب، مضيفا: "لكن إذا تدخل الأوروبيون، فإنها ستتعامل معهم بالمثل".
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
لاريجاني: طهران لن تتفاوض مع واشنطن
2 مارس, 04:30 GMT
وتابع: "إيران ليست على خلاف مع أذربيجان، لكنها ستتصدى لأي هجوم جوي أو مؤامرة ضدها تنطلق من هذا البلد"، مضيفا: "على أذربيجان الامتناع عن نشر ما من شأنه "زعزعة الأمن بالمنطقة كما يجب عليها إخراج الإسرائيليين من أرضها".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد ونتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة خاصة في منطقة الخليج، محذرة باستهداف أي موقع تنطلق منه عمليات عدائية ضدها.
