لاريجاني: لن ندع ترامب يرحل حتى يدفع الثمن
جاء ذلك في تدوينة نشرها لاريجاني، على موقع "إكس"، اليوم السبت، أشار فيها إلى أن إيران لن تدع ترامب يرحل عن المنطقة حتى يدفع الثمن لأن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية ليس بالأمر الهين، على حد وصفه.كما أشار لاريجاني في تصريحات تلفزيونية إلى أن طهران لا تريد توسيع نطاق الحرب، مضيفا: "لكن إذا تدخل الأوروبيون، فإنها ستتعامل معهم بالمثل".وتابع: "إيران ليست على خلاف مع أذربيجان، لكنها ستتصدى لأي هجوم جوي أو مؤامرة ضدها تنطلق من هذا البلد"، مضيفا: "على أذربيجان الامتناع عن نشر ما من شأنه "زعزعة الأمن بالمنطقة كما يجب عليها إخراج الإسرائيليين من أرضها".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد ونتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وردت طهران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة خاصة في منطقة الخليج، محذرة باستهداف أي موقع تنطلق منه عمليات عدائية ضدها.
