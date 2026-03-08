عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
الجيش الإسرائيلي يتوعد بـ"ملاحقة" أي خليفة محتمل لخامنئي
الجيش الإسرائيلي يتوعد بـ"ملاحقة" أي خليفة محتمل لخامنئي
سبوتنيك عربي
حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، من أنه "سيواصل ملاحقة أي شخصية قد تتولى منصب المرشد الأعلى الإيراني، خلفًا لعلي خامنئي"، مؤكدًا أن من يشارك في اختيار... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
الجيش الإسرائيلي يتوعد بـ"ملاحقة" أي خليفة محتمل لخامنئي

09:03 GMT 08.03.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leaderالمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader
حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، من أنه "سيواصل ملاحقة أي شخصية قد تتولى منصب المرشد الأعلى الإيراني، خلفًا لعلي خامنئي"، مؤكدًا أن من يشارك في اختيار المرشد الجديد، "قد يصبح هدفًا أيضًا".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر حسابه بالفارسية على منصة "إكس"، أن "مجلس خبراء القيادة قد يجتمع قريبا في مدينة قم لاختيار خليفة لخامنئي"، مضيفًا أن "إسرائيل ستواصل ملاحقة كل من يسعى إلى تعيين قائد جديد أو يطمح لتولي المنصب"، وحذّر المشاركين في الاجتماع من "احتمال استهدافهم"، على حد قولهم.
يأتي هذا التطور، بعدما أعلن عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، محمد مهدي مير باقري، أن "أعضاء المجلس توصلوا إلى توافق حول اختيار المرشد الأعلى الجديد خلفا للمرشد الراحل علي خامنئي"، الذي اغتيل إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية، نهاية فبراير/ شباط الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مير باقري، قوله إن "أعضاء المجلس يواصلون خلال هذه الأيام جهودهم لاختيار المرشد الأعلى"، مشيرًا إلى أن "هذه المساعي أفضت إلى رأي ثابت يحظى بتوافق غالبية الأعضاء".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بدأتها في الـ28 من فبراير الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
بزشكيان يؤكد لبوتين أن اغتيال خامنئي عمل مخالف لكل القواعد القانونية
6 مارس, 22:14 GMT
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
