بزشكيان يؤكد لبوتين أن اغتيال خامنئي عمل مخالف لكل القواعد القانونية
وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان إن: "الرئيس الإيراني وصف الاغتيال الجبان للمرشد الإيراني علي خامنئي بأنه عمل مخالف لكل القواعد القانونية والدولية"، مضيفًا أن: "الساعين للهيمنة يسعون بسلطة عمياء وبائسة لفرض إرادتهم على الشعوب، لكن الحضور الشعبي الملحمي والإيراني لدعم النظام والبلاد أثبت أن هذه الهجمات تزيد تصميم الشعب على الدفاع عن كيان وطنه".ونقل البيان عن بزشكيان قوله: "أوضحنا لجيراننا أن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية إجراء دفاعي بحت، ويتماشى مع حماية الوطن والشعب".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان، الجمعة، أكد هاتفيًا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي عمل مخالف لكل القواعد القانونية والدولية.
وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان إن: "الرئيس الإيراني وصف الاغتيال الجبان للمرشد الإيراني علي خامنئي بأنه عمل مخالف لكل القواعد القانونية والدولية"، مضيفًا أن: "الساعين للهيمنة يسعون بسلطة عمياء وبائسة لفرض إرادتهم على الشعوب، لكن الحضور الشعبي الملحمي والإيراني لدعم النظام والبلاد أثبت أن هذه الهجمات تزيد تصميم الشعب على الدفاع عن كيان وطنه".
ونقل البيان عن بزشكيان قوله: "أوضحنا لجيراننا أن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية إجراء دفاعي بحت، ويتماشى مع حماية الوطن والشعب".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.