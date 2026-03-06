https://sarabic.ae/20260306/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-بيزشكيان-1111169203.html
وجاء في بيان الكرملين: "خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، جدد فلاديمير بوتين تعازيه الحارة في اغتيال المرشد الأعلى آية الله السيد علي خامنئي، وأفراد أسرته، وقيادات الجيش والسياسة في البلاد، فضلاً عن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الأمريكي على إيران".
وتابع البيان: "أعيد التأكيد على موقف روسيا المبدئي بضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، ورفض الأساليب القسرية لحل المشاكل في إيران وعموم الشرق الأوسط، والعودة السريعة إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي. وفي هذا السياق، أشار فلاديمير بوتين إلى أنه على اتصال دائم مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكمل البيان: "أعرب مسعود بيزشكيان عن امتنانه لتضامن روسيا مع الشعب الإيراني في دفاعه عن سيادة واستقلال وطنه، وقدم عرضا مفصلا عن مستجدات المرحلة الحرجة الحالية من النزاع".
وأشار الكرملين إلى أن بوتين وبيزشكيان اتفقا خلال مكالمة هاتفية على استمرار الاتصالات عبر قنوات مختلفة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.