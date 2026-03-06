https://sarabic.ae/20260306/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-بيزشكيان-1111169203.html

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع بيزشكيان

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مجددا موقف روسيا الثابت بشأن ضرورة الوقف الفوري للأعمال... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الكرملين: "خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، جدد فلاديمير بوتين تعازيه الحارة في اغتيال المرشد الأعلى آية الله السيد علي خامنئي، وأفراد أسرته، وقيادات الجيش والسياسة في البلاد، فضلاً عن الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الأمريكي على إيران".وأكمل البيان: "أعرب مسعود بيزشكيان عن امتنانه لتضامن روسيا مع الشعب الإيراني في دفاعه عن سيادة واستقلال وطنه، وقدم عرضا مفصلا عن مستجدات المرحلة الحرجة الحالية من النزاع".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

