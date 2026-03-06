https://sarabic.ae/20260306/البيت-الأبيض-أمريكا-تمتلك-ما-يكفي-من-السلاح-لتحقيق-أهدافها-في-إيران-1111166674.html

البيت الأبيض: أمريكا تتوقع استمرار العملية ضد إيران 4-6 أسابيع

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الجمعة، أن تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية خلال العملية العسكرية ضد إيران من المتوقع أن يستغرق من... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت ليفيت للصحفيين: "نتوقع أن يستغرق تحقيق أهداف العملية من 4 إلى 6 أسابيع، ونحن نحرز تقدماً جيداً نحو تحقيق هذه الأهداف".وأشارت إلى أن الضربات الصاروخية الإيرانية الانتقامية انخفضت بنسبة 90%، وقالت: "في الواقع، انخفضت ضرباتهم الصاروخية الباليستية الانتقامية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة بنسبة 90% خلال الأيام الستة الماضية فقط".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

