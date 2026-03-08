https://sarabic.ae/20260308/عراقجي-إيران-ليست-مستعدة-بعد-لمناقشة-شروط-إنهاء-الصراع-العسكري--1111231206.html
عراقجي: إيران ليست مستعدة بعد لمناقشة شروط إنهاء الصراع العسكري
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أنه من السابق لأوانه مناقشة شروط وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة من الصراع،... 08.03.2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067430_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_8db15effaefe5d18ff334da8b7ba3398.jpg
وقال عراقجي لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، ردًا على سؤال حول شروط إنهاء الصراع التي ستكون مقبولة بالنسبة لطهران: "لم نصل بعد إلى هذه النقطة".وأجاب عراقجي عن سؤال حول قدرة إيران على الدفاع عن نفسها في حال حدوث غزو بري أمريكي، قائلا: "نحن على أهبة الاستعداد القتالي. لدينا جنود شجعان على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدو يغزو أراضينا".وتابع: "من الخطأ الاعتقاد بأن إيران تهاجم جيرانها. نحن لا نهاجم جيراننا. نحن نستهدف القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية التي تقع على أراضي جيراننا. لذلك نحن لا نهاجم جيراننا، بل نهاجم الأمريكيين الذين يهاجموننا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أنه من السابق لأوانه مناقشة شروط وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة من الصراع، مشيرا إلى أن إيران على أهبة الاستعداد للرد العسكري في حال حدوث غزو بري أمريكي.
وقال عراقجي لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، ردًا على سؤال حول شروط إنهاء الصراع التي ستكون مقبولة بالنسبة لطهران: "لم نصل بعد إلى هذه النقطة".
وأضاف أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مبررات لعدوانها على إيران، وذلك قبل الوصول إلى المرحلة التي يمكن عندها التفكير في وقف إطلاق النار.
وأجاب عراقجي عن سؤال حول قدرة إيران على الدفاع عن نفسها في حال حدوث غزو بري أمريكي، قائلا: "نحن على أهبة الاستعداد القتالي. لدينا جنود شجعان على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدو يغزو أراضينا".
وأضاف: "لقد هاجموا (الولايات المتحدة وإسرائيل) العديد من الأماكن، بما في ذلك المدارس والمستشفيات. وهناك كل الأدلة التي تشير إلى أن هذه المدرسة ("الشجرة الطيبة" في مدينة ميناب جنوب شرقي إيران) تعرضت لهجوم بطائرة مقاتلة أمريكية".
وتابع: "من الخطأ الاعتقاد بأن إيران تهاجم جيرانها. نحن لا نهاجم جيراننا. نحن نستهدف القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية التي تقع على أراضي جيراننا. لذلك نحن لا نهاجم جيراننا، بل نهاجم الأمريكيين الذين يهاجموننا".
وأضاف: "لا أحد يريد استمرار هذه الحرب، لقد فُرضت علينا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. لقد بدأوا هذه الحرب دون استفزاز منا، بشكل غير مبرر وغير قانوني، وما نقوم به هو عمل مشروع للدفاع عن النفس، ونحن نملك الحق الكامل في ذلك".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.