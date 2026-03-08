عراقجي: إيران ليست مستعدة بعد لمناقشة شروط إنهاء الصراع العسكري

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/عراقجي-إيران-ليست-مستعدة-بعد-لمناقشة-شروط-إنهاء-الصراع-العسكري--1111231206.html
عراقجي: إيران ليست مستعدة بعد لمناقشة شروط إنهاء الصراع العسكري
عراقجي: إيران ليست مستعدة بعد لمناقشة شروط إنهاء الصراع العسكري
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أنه من السابق لأوانه مناقشة شروط وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة من الصراع،... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T14:32+0000
2026-03-08T14:32+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067430_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_8db15effaefe5d18ff334da8b7ba3398.jpg
وقال عراقجي لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، ردًا على سؤال حول شروط إنهاء الصراع التي ستكون مقبولة بالنسبة لطهران: "لم نصل بعد إلى هذه النقطة".وأجاب عراقجي عن سؤال حول قدرة إيران على الدفاع عن نفسها في حال حدوث غزو بري أمريكي، قائلا: "نحن على أهبة الاستعداد القتالي. لدينا جنود شجعان على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدو يغزو أراضينا".وتابع: "من الخطأ الاعتقاد بأن إيران تهاجم جيرانها. نحن لا نهاجم جيراننا. نحن نستهدف القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية التي تقع على أراضي جيراننا. لذلك نحن لا نهاجم جيراننا، بل نهاجم الأمريكيين الذين يهاجموننا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260308/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ9-من-الحرب-على-إيران-تصعيد-متواصل-يشعل-المنطقة-صور-وفيديو-1111211575.html
https://sarabic.ae/20260308/إيران-تعلن-تدمير-رادارات-متقدمة-لنظام-ثاد-الأمريكي-في-مناطق-عدة-1111228842.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067430_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_18c0b4b4f610115a0b3125824c618db3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

عراقجي: إيران ليست مستعدة بعد لمناقشة شروط إنهاء الصراع العسكري

14:32 GMT 08.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أنه من السابق لأوانه مناقشة شروط وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة من الصراع، مشيرا إلى أن إيران على أهبة الاستعداد للرد العسكري في حال حدوث غزو بري أمريكي.
وقال عراقجي لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، ردًا على سؤال حول شروط إنهاء الصراع التي ستكون مقبولة بالنسبة لطهران: "لم نصل بعد إلى هذه النقطة".

وأضاف أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مبررات لعدوانها على إيران، وذلك قبل الوصول إلى المرحلة التي يمكن عندها التفكير في وقف إطلاق النار.

الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
14:18 GMT
وأجاب عراقجي عن سؤال حول قدرة إيران على الدفاع عن نفسها في حال حدوث غزو بري أمريكي، قائلا: "نحن على أهبة الاستعداد القتالي. لدينا جنود شجعان على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدو يغزو أراضينا".

وأضاف: "لقد هاجموا (الولايات المتحدة وإسرائيل) العديد من الأماكن، بما في ذلك المدارس والمستشفيات. وهناك كل الأدلة التي تشير إلى أن هذه المدرسة ("الشجرة الطيبة" في مدينة ميناب جنوب شرقي إيران) تعرضت لهجوم بطائرة مقاتلة أمريكية".

وتابع: "من الخطأ الاعتقاد بأن إيران تهاجم جيرانها. نحن لا نهاجم جيراننا. نحن نستهدف القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية التي تقع على أراضي جيراننا. لذلك نحن لا نهاجم جيراننا، بل نهاجم الأمريكيين الذين يهاجموننا".

وأضاف: "لا أحد يريد استمرار هذه الحرب، لقد فُرضت علينا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. لقد بدأوا هذه الحرب دون استفزاز منا، بشكل غير مبرر وغير قانوني، وما نقوم به هو عمل مشروع للدفاع عن النفس، ونحن نملك الحق الكامل في ذلك".

منظومة ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
إيران تعلن تدمير رادارات متقدمة لنظام "ثاد" الأمريكي في مناطق عدة
14:03 GMT

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала