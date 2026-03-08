https://sarabic.ae/20260308/عراقجي-إيران-ليست-مستعدة-بعد-لمناقشة-شروط-إنهاء-الصراع-العسكري--1111231206.html

عراقجي: إيران ليست مستعدة بعد لمناقشة شروط إنهاء الصراع العسكري

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أنه من السابق لأوانه مناقشة شروط وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة من الصراع،... 08.03.2026

وقال عراقجي لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، ردًا على سؤال حول شروط إنهاء الصراع التي ستكون مقبولة بالنسبة لطهران: "لم نصل بعد إلى هذه النقطة".وأجاب عراقجي عن سؤال حول قدرة إيران على الدفاع عن نفسها في حال حدوث غزو بري أمريكي، قائلا: "نحن على أهبة الاستعداد القتالي. لدينا جنود شجعان على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدو يغزو أراضينا".وتابع: "من الخطأ الاعتقاد بأن إيران تهاجم جيرانها. نحن لا نهاجم جيراننا. نحن نستهدف القواعد والمنشآت والأصول الأمريكية التي تقع على أراضي جيراننا. لذلك نحن لا نهاجم جيراننا، بل نهاجم الأمريكيين الذين يهاجموننا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

