إيران تعلن تدمير رادارات متقدمة لنظام "ثاد" الأمريكي في مناطق عدة

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي العسكري الإيراني، اليوم الأحد، تدمير رادارات متقدمة جدا لنظام "ثاد" بعيدة المدى في مناطق عدة، وذلك في ظل التصعيد العسكري... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان مقر خاتم الأنبياء المركزي: "خلال عمليات تحييد الدفاعات المضادة للصواريخ للأعداء في المنطقة، تم استهداف وتدمير 4 رادارات متقدمة جدًا لنظام "ثاد" الأمريكي".ولفت إلى أنه "كانت رادارات نظام ثاد الأمريكي توفر المعلومات بشكل لحظي لشبكة الدرع الدفاعي الصاروخي للنظام الصهيوني وأمريكا".وتابع: "الآن، مع تضرر شبكة الإنذار المبكر للأعداء بشكل كبير، تعمل صفارات الإنذار لهجمات الصواريخ في الأراضي المحتلة عند لحظة وصول الصواريخ".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

