https://sarabic.ae/20260307/طهران-مزاعم-بأن-أميركيا-لا-يستهدف-إلا-المنشآت-العسكرية-غير-صحيحة-1111179234.html
إيران: مزاعم أمريكا بأنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية غير صحيحة
إيران: مزاعم أمريكا بأنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية غير صحيحة
سبوتنيك عربي
أكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراوني، أن الحقائق تثبت زيف الادعاءات الأمريكية بأن هجماتها تستهدف فقط المنشآت العسكرية في إيران. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T04:22+0000
2026-03-07T05:11+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c481819161fa2dcdfefa05c5340135f5.jpg
وقال إيراوني خلال مؤتمر صحافي إن "مزاعمهم (الولايات المتحدة) بأنهم يستهدفون أهدافًا عسكرية فقط هي مزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة. فالحقائق على أرض الواقع تشير إلى عكس ذلك".وفقا له، فإن "إيران لا تضرب إلا الأهداف العسكرية للمعتدين. نحن لا نستهدف المدنيين. نحن لا نهاجم مصالح الدول المجاورة".وأشار إلي أن سلطات الجمهورية تحقق في مزاعم شن غارات على أهداف غير عسكرية.وقال للصحفيين في الأمم المتحدة : "نتيجة لهذه الحرب الإجرامية التي شنتها الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، قُتل أكثر من 180 طفلاً إيرانياً وأصيب عدد أكبر بكثير في جميع أنحاء البلاد. كما تضررت أكثر من 20 مدرسة".وأكد أن طهران لا تريد الحرب لكنها ستدافع عن استقلالها. وأوضح أن "إيران ستواصل الدفاع عن نفسها حتى يتوقف العدوان والهجمات الوحشية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.النواب الأمريكي يرفض قرارا لتقييد صلاحيات ترامب الحربية ضد إيران"مضيعة للوقت"... ترامب يحسم الجدل حول إرسال قوات برية إلى إيران
https://sarabic.ae/20260307/إعلام-الولايات-المتحدة-تستعد-لإرسال-حاملة-طائرات-ثالثة-إلى-الشرق-الأوسط-1111177368.html
https://sarabic.ae/20260307/الخارجية-الروسية-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-تجد-أسبابا-لرفض-التفاوض-مع-إيران-1111178934.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_501b499dba422d209c4beaad33495b18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران

إيران: مزاعم أمريكا بأنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية غير صحيحة

04:22 GMT 07.03.2026 (تم التحديث: 05:11 GMT 07.03.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourيتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
تابعنا عبر
أكد المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيراوني، أن الحقائق تثبت زيف الادعاءات الأمريكية بأن هجماتها تستهدف فقط المنشآت العسكرية في إيران.
وقال إيراوني خلال مؤتمر صحافي إن "مزاعمهم (الولايات المتحدة) بأنهم يستهدفون أهدافًا عسكرية فقط هي مزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة. فالحقائق على أرض الواقع تشير إلى عكس ذلك".

وأضاف أن القوات الأمريكية والإسرائيلية "تستهدف على وجه التحديد المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد".

وفقا له، فإن "إيران لا تضرب إلا الأهداف العسكرية للمعتدين. نحن لا نستهدف المدنيين. نحن لا نهاجم مصالح الدول المجاورة".
وأشار إلي أن سلطات الجمهورية تحقق في مزاعم شن غارات على أهداف غير عسكرية.

وتابع: "لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل، يواصل النظامان الأمريكي والإسرائيلي الاعتداء على أرضنا ولقد آن الأوان لوضع حد لهذا العنف".

Американский авианосец George H.W. Bush - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
إعلام: الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط
01:47 GMT
وقال للصحفيين في الأمم المتحدة : "نتيجة لهذه الحرب الإجرامية التي شنتها الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، قُتل أكثر من 180 طفلاً إيرانياً وأصيب عدد أكبر بكثير في جميع أنحاء البلاد. كما تضررت أكثر من 20 مدرسة".

وأوضح أن "إلقاء قنابل زنة 2000 رطل على المناطق المأهولة بالسكان يهدف إلى بث الرعب والفزع بين المدنيين".

وأكد أن طهران لا تريد الحرب لكنها ستدافع عن استقلالها. وأوضح أن "إيران ستواصل الدفاع عن نفسها حتى يتوقف العدوان والهجمات الوحشية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أسبابا لرفض التفاوض مع إيران
04:07 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
النواب الأمريكي يرفض قرارا لتقييد صلاحيات ترامب الحربية ضد إيران
"مضيعة للوقت"... ترامب يحسم الجدل حول إرسال قوات برية إلى إيران
