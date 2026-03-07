الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أسبابا لرفض التفاوض مع إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260307/الخارجية-الروسية-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-تجد-أسبابا-لرفض-التفاوض-مع-إيران-1111178934.html
الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أسبابا لرفض التفاوض مع إيران
الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أسبابا لرفض التفاوض مع إيران
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال سنوات من الاتصالات مع طهران لم تتمكن من... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T04:07+0000
2026-03-07T04:07+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وأضافت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "على مدار كل هذه السنوات لم تكن هناك حالة واحدة قالت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك سببا لتأكيد تصريح أو اتهام موجه إلى إيران بشيء ما".وأوضحت زاخاروفا أنه لم يرد في أي تقرير أو خطاب أو وثيقة مبنية فعليا على الحقائق صادرة عن الوكالة أي اتهام موجه إلى إيران.وقالت:"كانت هناك معالجة سياسية لهذه القضايا، دون شك. وكانت هناك مناورات خلف الكواليس وأخرى علنية، لكن الوكالة لم تقدم قط معطيات تجعل ذلك أساسا لأي مراجعة يمكن أن تؤدي إلى رفض المفاوضات".واختتمت زاخاروفا تصريحها بالقول إن الوكالة لم تقدم في أي وقت أدلة واقعية من شأنها أن تشكل أساسا لإعادة النظر في الموقف نحو الانسحاب من المفاوضات.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260307/زاخاروفا-انسحاب-واشنطن-من-الاتفاق-النووي-ضرب-استقرار-الشرق-الأوسط-1111177055.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أسبابا لرفض التفاوض مع إيران

04:07 GMT 07.03.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال سنوات من الاتصالات مع طهران لم تتمكن من العثور على أي أسباب لرفض مواصلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأضافت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "على مدار كل هذه السنوات لم تكن هناك حالة واحدة قالت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك سببا لتأكيد تصريح أو اتهام موجه إلى إيران بشيء ما".
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
زاخاروفا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ضرب استقرار الشرق الأوسط
01:00 GMT
وأوضحت زاخاروفا أنه لم يرد في أي تقرير أو خطاب أو وثيقة مبنية فعليا على الحقائق صادرة عن الوكالة أي اتهام موجه إلى إيران.
وقالت:"كانت هناك معالجة سياسية لهذه القضايا، دون شك. وكانت هناك مناورات خلف الكواليس وأخرى علنية، لكن الوكالة لم تقدم قط معطيات تجعل ذلك أساسا لأي مراجعة يمكن أن تؤدي إلى رفض المفاوضات".
واختتمت زاخاروفا تصريحها بالقول إن الوكالة لم تقدم في أي وقت أدلة واقعية من شأنها أن تشكل أساسا لإعادة النظر في الموقف نحو الانسحاب من المفاوضات.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала