الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أسبابا لرفض التفاوض مع إيران
الخارجية الروسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أسبابا لرفض التفاوض مع إيران
سبوتنيك عربي
07.03.2026
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال سنوات من الاتصالات مع طهران لم تتمكن من العثور على أي أسباب لرفض مواصلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأضافت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
": "على مدار كل هذه السنوات لم تكن هناك حالة واحدة قالت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك سببا لتأكيد تصريح أو اتهام موجه إلى إيران بشيء ما".
وأوضحت زاخاروفا أنه لم يرد في أي تقرير أو خطاب أو وثيقة مبنية فعليا على الحقائق صادرة عن الوكالة أي اتهام موجه إلى إيران.
وقالت:"كانت هناك معالجة سياسية لهذه القضايا، دون شك. وكانت هناك مناورات خلف الكواليس وأخرى علنية، لكن الوكالة لم تقدم قط معطيات تجعل ذلك أساسا لأي مراجعة يمكن أن تؤدي إلى رفض المفاوضات".
واختتمت زاخاروفا تصريحها بالقول إن الوكالة لم تقدم في أي وقت أدلة واقعية من شأنها أن تشكل أساسا لإعادة النظر في الموقف نحو الانسحاب من المفاوضات.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.