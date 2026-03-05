https://sarabic.ae/20260305/-النواب-الأمريكي-يرفض-قرارا-لتقييد-صلاحيات-ترامب-الحربية-ضد-إيران-1111124998.html
النواب الأمريكي يرفض قرارا لتقييد صلاحيات ترامب الحربية ضد إيران
رفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مسعى لوقف الحرب الجوية التي أمر الرئيس دونالد ترامب بشنها على إيران واشتراط أن تحظى أي أعمال قتالية على إيران بتفويض من الكونغرس، في خطوة تدعم الحملة العسكرية للرئيس الجمهوري في اليوم السادس من الصراع.
رفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مسعى لوقف الحرب الجوية التي أمر الرئيس دونالد ترامب بشنها على إيران واشتراط أن تحظى أي أعمال قتالية على إيران بتفويض من الكونغرس، في خطوة تدعم الحملة العسكرية للرئيس الجمهوري في اليوم السادس من الصراع.
وجاءت نتيجة التصويت 219 مقابل 212 داخل مجلس النواب، الذي يسيطر فيه الجمهوريون على أغلبية ضئيلة، ووُجهت اتهامات للديمقراطيين بأنهم دفعوا بمشروع القرار للتصويت بدافع معارضة ترامب فقط، وهو ما يعرض الأمريكيين لمخاطر متزايدة.
ووصف داعمو مشروع القرار هذه الخطوة بأنها محاولة لاستعادة مسؤولية الكونجرس في السماح بشن الحرب، كما هو منصوص عليه في الدستور الأمريكي.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.