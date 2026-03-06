https://sarabic.ae/20260306/مضيعة-للوقت-ترامب-يحسم-الجدل-حول-إرسال-قوات-برية-إلى-إيران-1111129506.html

"مضيعة للوقت"... ترامب يحسم الجدل حول إرسال قوات برية إلى إيران

حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل بشأن إرسال قوات برية إلى إيران خلال الحرب الدائرة على إيران. 06.03.2026

وذكر الرئيس ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، مساء الخميس، أن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون "مضيعة للوقت"، موضحا أن الإيرانيين "خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه".وحول سؤال يتعلق بتصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إن عملية برية أمريكية ستكون "كارثية بالنسبة لهم"، قال ترامب إن هذه "تصريحات عديمة الفائدة".ويشار إلى أن عباس عراقجي قد صرح لوسائل إعلام غربية، أن إيران مستعدة لكل الاحتمالات حتى لعملية برية، قائلا: "نحن ننتظرهم. نحن واثقون من أننا نستطيع مواجهتهم وأن ذلك سيكون كارثيا بالنسبة لهم".وعلى الرغم من ذلك، أضاف الرئيس الأمريكي "نريد أن ندخل ونُطهّر كل شيء" حسب تعبيره، بينما تختار البلاد قائدا جديدا، ورفض ترامب الكشف عن أسماء أي من المرشحين الذين أشار إليهم.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

