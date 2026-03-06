عربي
ترامب: أريد الإطاحة الكاملة بالقيادة الإيرانية
ترامب: أريد الإطاحة الكاملة بالقيادة الإيرانية
سبوتنيك عربي
وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة NBC News الأمريكية: "نريد أن نأتي ونُنظف كل شيء... نريد أن يكون لديهم قائد جيد. لدينا عدة أشخاص أعتقد أنهم سيقومون بهذه المهمة بشكل جيد".ورفض ترامب الكشف عن أسماء أي من المرشحين الذين أشار إليهم.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
ترامب: أريد الإطاحة الكاملة بالقيادة الإيرانية

03:46 GMT 06.03.2026
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إنه يريد إزاحة كاملة للقيادة الإيرانية، مشيرًا إلى أن لدى واشنطن عدة مرشحين يعتقد أنهم قادرون على قيادة البلاد بشكل جيد.
وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة NBC News الأمريكية: "نريد أن نأتي ونُنظف كل شيء... نريد أن يكون لديهم قائد جيد. لدينا عدة أشخاص أعتقد أنهم سيقومون بهذه المهمة بشكل جيد".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
وزير الحرب الأمريكي: واشنطن ستتخلى عن قيود الماضي في الهجوم على إيران
أمس, 22:38 GMT
ورفض ترامب الكشف عن أسماء أي من المرشحين الذين أشار إليهم.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
