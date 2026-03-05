https://sarabic.ae/20260305/وزير-الحرب-الأمريكي-واشنطن-ستتخلى-عن-قيود-الماضي-في-الهجوم-على-إيران-1111124227.html

وزير الحرب الأمريكي: واشنطن ستتخلى عن قيود الماضي في الهجوم على إيران

وزير الحرب الأمريكي: واشنطن ستتخلى عن قيود الماضي في الهجوم على إيران

سبوتنيك عربي

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتخلى خلال الهجوم على إيران عن القيود السياسية التي كانت سائدة في الماضي. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T22:38+0000

2026-03-05T22:38+0000

2026-03-05T22:40+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg

وأضاف للصحفيين: "الحروب السخيفة ذات الحساسية السياسية في الماضي كانت عكس تمامًا لما نقوم به هنا. كانت لها أهداف غامضة وقواعد مقيدة وأقل قدر من استخدام القوة".وأضاف: "لن يتكرر ذلك. صلاحياتنا، وصلاحياته، وصلاحيات القيادة المركزية، الممنوحة من الرئيس ومني، تُستخدم بأقصى قدر ممكن".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/ترامب-يعلن-إجراءات-وشيكة-لدعم-أسعار-النفط-1111123698.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية