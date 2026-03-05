https://sarabic.ae/20260305/وزير-الحرب-الأمريكي-واشنطن-ستتخلى-عن-قيود-الماضي-في-الهجوم-على-إيران-1111124227.html
وزير الحرب الأمريكي: واشنطن ستتخلى عن قيود الماضي في الهجوم على إيران
قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتخلى خلال الهجوم على إيران عن القيود السياسية التي كانت سائدة في الماضي.
22:38 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 22:40 GMT 05.03.2026)
قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتخلى خلال الهجوم على إيران عن القيود السياسية التي كانت سائدة في الماضي.
وأضاف للصحفيين: "الحروب السخيفة ذات الحساسية السياسية في الماضي كانت عكس تمامًا لما نقوم به هنا. كانت لها أهداف غامضة وقواعد مقيدة وأقل قدر من استخدام القوة".
وأضاف: "لن يتكرر ذلك. صلاحياتنا، وصلاحياته، وصلاحيات القيادة المركزية، الممنوحة من الرئيس ومني، تُستخدم بأقصى قدر ممكن".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.