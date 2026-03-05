https://sarabic.ae/20260305/ترامب-يعلن-إجراءات-وشيكة-لدعم-أسعار-النفط-1111123698.html
ترامب يعلن إجراءات وشيكة لدعم أسعار النفط
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن حكومته ستتخذ قريبًا إجراءات "لتخفيف الضغط على أسعار النفط"، بعد ارتفاعها الحاد نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية... 05.03.2026
2026-03-05T22:32+0000
وقال في فعالية بالبيت الأبيض: "هناك إجراءات إضافية وشيكة لتخفيف الضغط على أسعار النفط، ويبدو أن الأسعار قد استقرت إلى حد كبير".وأشار إلى اتخاذه سابقًا "إجراءً حاسمًا" من خلال "تقديم تأمين ضد المخاطر السياسية لناقلات النفط العابرة إلى الخليج".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن حكومته ستتخذ قريبًا إجراءات "لتخفيف الضغط على أسعار النفط"، بعد ارتفاعها الحاد نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وقال في فعالية بالبيت الأبيض: "هناك إجراءات إضافية وشيكة لتخفيف الضغط على أسعار النفط، ويبدو أن الأسعار قد استقرت إلى حد كبير".
وأشار إلى اتخاذه سابقًا "إجراءً حاسمًا" من خلال "تقديم تأمين ضد المخاطر السياسية لناقلات النفط العابرة إلى الخليج".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.