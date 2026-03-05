https://sarabic.ae/20260305/بزشكيان-نقدر-وقوف-شعب-كردستان-بجانب-القضية-الإيرانية-وسنتصدى-بحزم-لأي-حركة-انفصالية-1111116997.html

بزشكيان: نقدر وقوف شعب كردستان بجانب القضية الإيرانية وسنتصدى بحزم لأي حركة انفصالية

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، عن تقديره لـ"شجاعة شعب كردستان" لوقوفه إلى جانب القضية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ملزمة بالتصدي...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/18/1097121331_0:164:1673:1105_1920x0_80_0_0_f2c24f683ec47bcceb61c30225be2587.jpg

وكتب بزشكيان على منصة "إكس": "أقدر شجاعة شعب كردستان وشرفه لوقوفهم إلى جانب قضية إيران في هذه الأيام التاريخية، والقوات المسلحة والقائمون على حفظ الأمن، ملزمون بالتصدي بحزم لأي حركة انفصالية".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

