بزشكيان: نقدر وقوف شعب كردستان بجانب القضية الإيرانية وسنتصدى بحزم لأي حركة انفصالية
بزشكيان: نقدر وقوف شعب كردستان بجانب القضية الإيرانية وسنتصدى بحزم لأي حركة انفصالية
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، عن تقديره لـ"شجاعة شعب كردستان" لوقوفه إلى جانب القضية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ملزمة بالتصدي
وكتب بزشكيان على منصة "إكس": "أقدر شجاعة شعب كردستان وشرفه لوقوفهم إلى جانب قضية إيران في هذه الأيام التاريخية، والقوات المسلحة والقائمون على حفظ الأمن، ملزمون بالتصدي بحزم لأي حركة انفصالية".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، عن تقديره لـ"شجاعة شعب كردستان" لوقوفه إلى جانب القضية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ملزمة بالتصدي بحزم لأي حركة انفصالية.
وكتب بزشكيان على منصة "إكس": "أقدر شجاعة شعب كردستان وشرفه لوقوفهم إلى جانب قضية إيران في هذه الأيام التاريخية، والقوات المسلحة والقائمون على حفظ الأمن، ملزمون بالتصدي بحزم لأي حركة انفصالية".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.