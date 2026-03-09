https://sarabic.ae/20260309/بزشكيان-إيران-مستعدة-لخفض-التوتر-بشرط-عدم-استخدام-أجواء-جيرانها-لمهاجمة-الشعب-الإيراني-1111279277.html

بزشكيان: إيران مستعدة لخفض التوتر بشرط عدم استخدام أجواء جيرانها لمهاجمة الشعب الإيراني

بزشكيان: إيران مستعدة لخفض التوتر بشرط عدم استخدام أجواء جيرانها لمهاجمة الشعب الإيراني

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، في محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده خفض التوتر في المنطقة بشرط عدم استخدام الأجواء... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال بزشكيان، وفقًا لبيان نشرته الرئاسة الإيرانية: "أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً استعدادها لخفض التوتر في المنطقة، وأكدت على هذا الموقف بشرط عدم استخدام الأجواء والأراضي والمياه لجيراننا لمهاجمة الشعب الإيراني".وأضاف بزشكيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتشكيل فريق مشترك لدراسة الادعاءات المتعلقة بهجمات صاروخية مزعومة من إيران على تركيا، لإزالة سوء الفهم، وذلك لكي لا تتأثر علاقات البلدين الصديقين والشقيقين بالبروباغندا الإخبارية".وصرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم أمس الأحد، بأن "العدو يريد أن تكون الدول الإسلامية في حالة حرب وأن يُخلق خلافًا بيننا"، مؤكدًا أن "علاقات إيران مع دول الجوار يجب أن تكون جيدة".وأوضح: "ما يحدث هو أنه إذا أراد أي بلد أن يهاجم أرضنا أو يتعدى عليها فنحن بطبيعة الحال مضطرون للرد عليهم، وهذا الرد لا يعني أننا في حالة عداء مع ذلك البلد، ولا يعني أننا لا سمح الله نريد أن نزعج شعب ذلك البلد، بل بسبب الاضطرار لأنهم هاجمونا فنحن مجبرون على الرد، وكلما كانت قدرتنا على المواجهة ستكون بطبيعة الحال أكبر".وتابع بزشكيان: "نحن نقف بقوة في وجه من يهاجم بلادنا، وسنرد بقوة، وسيقف شعبنا ومواطنونا، وبالتأكيد قواتنا المسلحة وجميع الموجودين في كل نقاط البلاد للدفاع عن الوطن، وسنجعل الحلم الذي رأوه يتحول إلى كابوس".

