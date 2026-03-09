https://sarabic.ae/20260309/خبير-عسكري-روسي-الحرب-ضد-إيران-تظهر-عجز-الولايات-المتحدة-عن-تسليح-جميع-حلفائها-1111277501.html

خبير عسكري روسي: الحرب ضد إيران تظهر عجز الولايات المتحدة عن تسليح جميع حلفائها

خبير عسكري روسي: الحرب ضد إيران تظهر عجز الولايات المتحدة عن تسليح جميع حلفائها

سبوتنيك عربي

صرّح الخبير العسكري الروسي ألكسندر ستيبانوف، أن حلفاء واشنطن يعربون عن قلقهم البالغ إزاء نقص "الأسلحة الحيوية"، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T19:28+0000

2026-03-09T19:28+0000

2026-03-09T19:28+0000

روسيا

العالم

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099236222_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c947115460170764275c2ff81b124700.jpg

وأضاف الخبير في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه تشير التقارير إلى أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا يخشون أن تُؤدي الحرب الإيرانية إلى حرمانهم من الأسلحة الأمريكية التي اشتروها.وأشار ستيبانوف إلى أن الولايات المتحدة تُعاني من مشكلة في صورتها "بدأت تظهر بوضوح لدى مُستخدمي ومُشتري المنتجات العسكرية الأمريكية المُحتملين".وأوضح ستيبانوف أن "معظم المنشآت الحيوية التي كان من المفترض أن تحميها لم تصمد"، موضحا: "عندما تُكلّف بطارية صواريخ مليار دولار وتفشل في أداء مهامها، فإن ذلك يُثير الشكوك".ووفقا للخبير هناك "مشكلة أخرى تواجه الولايات المتحدة، هي تصرفات إيران غير المتكافئة في اقتصاديات الحرب، والتي تقوّض المقاربات السابقة لإغراق الدول الأوروبية بأنظمة أسلحة أمريكية باهظة الثمن".وقال: "تعاني صناعة الأسلحة الأمريكية من محدودية معدلات الإنتاج، مما يضطرها للاختيار بين مواصلة الحملة العسكرية أو الوفاء بالالتزامات التعاقدية، بما في ذلك توريد صواريخ باتريوت لأعضاء الناتو وأوكرانيا، الأمر الذي يضع عبئًا إضافيًا على الموردين".وختم، قائلا: "تؤثر القدرات الإنتاجية المحدودة على قدرة أوروبا على استخدام الأسلحة في صراعات إقليمية أخرى، مما يضعف تحركاتها ضد روسيا". قد تُسرّع النزاعات المستمرة من ابتعاد أوروبا وحلفائها الآخرين عن الولايات المتحدة في مجالي الدفاع والتسلح، مما يُؤدي إلى ترسيخ فكرة عدم موثوقية الولايات المتحدة والحاجة إلى أنظمة أمن قومي أقوى".

https://sarabic.ae/20260309/أمير-الكويت-نؤكد-على-حقنا-الكامل-في-الدفاع-عن-أنفسنا-ردا-على-العدوان-الإيراني-السافر-1111274217.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم