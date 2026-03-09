عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
أمير الكويت: نؤكد على حقنا الكامل في الدفاع عن أنفسنا ردا على "العدوان الإيراني السافر"
أمير الكويت: نؤكد على حقنا الكامل في الدفاع عن أنفسنا ردا على "العدوان الإيراني السافر"
أكد أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن الكويت مرت عبر تاريخها بمحطات صعبة وخرجت منها أكثر قوة وصلابة.
جاء ذلك في كلمة وجهها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث شدد على "حق الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها رداً على العدوان السافر، وذلك بما يتناسب مع طبيعته وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي"، حسب وكالة الأنباء الكويتية - كونا.
وقال أمير الكويت إن "وطننا خط أحمر"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لأي دولة بالمساس بأمنها أو سيادتها، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه بالعدوان الغاشم.
صورة التقطتها طائرة بدون طيار لمدينة الكويت، في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في الكويت، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
الكويت تستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية احتجاجا على استمرار "العدوان"
14:12 GMT
وأضاف أن الاعتداءات التي طالت بعض الدول الشقيقة تمثل اعتداءً على أمن المنطقة بأسرها، ما يستدعي موقفاً موحداً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
كما شدد على أن اليقظة مسؤولية جماعية لا تقتصر على مؤسسات الدولة فقط، داعياً إلى تحصين المجتمع من الشائعات ومحاولات إثارة الفتن، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات.
وأفادت وزارة الدفاع الكويتية، الأحد الماضي، بأن خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في ظل استمرار الضربات في المنطقة.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
الكويت تبلغ العراق أن بعض الهجمات تنطلق من أراضيه وتحثه على التحرك
13:27 GMT
وذكر متحدث رسمي باسم الوزارة، وفق منشور للجيش الكويتي عبر منصة "إكس"، أن "خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في استهداف مباشر لبنية تحتية حيوية".
وأضاف المتحدث أن القوات الكويتية كانت "تتصدى لموجة من الطائرات المسيّرة المعادية"، التي اخترقت المجال الجوي للبلاد.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بدأتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
