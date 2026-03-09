https://sarabic.ae/20260309/أمير-الكويت-نؤكد-على-حقنا-الكامل-في-الدفاع-عن-أنفسنا-ردا-على-العدوان-الإيراني-السافر-1111274217.html

أمير الكويت: نؤكد على حقنا الكامل في الدفاع عن أنفسنا ردا على "العدوان الإيراني السافر"

أمير الكويت: نؤكد على حقنا الكامل في الدفاع عن أنفسنا ردا على "العدوان الإيراني السافر"

أكد أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن الكويت مرت عبر تاريخها بمحطات صعبة وخرجت منها أكثر قوة... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في كلمة وجهها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث شدد على "حق الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها رداً على العدوان السافر، وذلك بما يتناسب مع طبيعته وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي"، حسب وكالة الأنباء الكويتية - كونا.وقال أمير الكويت إن "وطننا خط أحمر"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لأي دولة بالمساس بأمنها أو سيادتها، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفه بالعدوان الغاشم.وأضاف أن الاعتداءات التي طالت بعض الدول الشقيقة تمثل اعتداءً على أمن المنطقة بأسرها، ما يستدعي موقفاً موحداً للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.وأفادت وزارة الدفاع الكويتية، الأحد الماضي، بأن خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في ظل استمرار الضربات في المنطقة.وذكر متحدث رسمي باسم الوزارة، وفق منشور للجيش الكويتي عبر منصة "إكس"، أن "خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في استهداف مباشر لبنية تحتية حيوية".وأضاف المتحدث أن القوات الكويتية كانت "تتصدى لموجة من الطائرات المسيّرة المعادية"، التي اخترقت المجال الجوي للبلاد.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

